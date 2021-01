Nudu zaháněl překážkovou dráhou. Sedm desítek tenistů a tenistek muselo minulý týden po příletu do dějiště prvního grandslamu letošní sezony do přísné hotelové karantény kvůli tomu, že cestou do Melbourne se v letadle setkali s osobou nakaženou koronavirem. Čas v izolaci se ale touto peripetií postiženým účastníkům Australian Open pomalu krátí. Francouzskému hráči Edouardu Roger-Vasselinovi zbývá „odkroutit“ na hotelovém pokoji posledních pár dní, jak dokazuje video, které nahrál na sociální sítě.