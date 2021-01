Australian Open

Části tenistů, kteří přiletěli na úvodní grandslam sezony do Austrálie, dnes končí povinná dvoutýdenní karanténa. První skupina ze zhruba 960 hráčů, koučů a rozhodčích, kteří byli v izolaci ve třech hotelech v Melbourne, získá volnost pohybu dnes, zbytek do neděle. Uvedly to zdravotní úřady australského státu Victoria.