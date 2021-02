Čtyři čeští zástupci se ve dvouhrách představí v dnešním programu na Australian Open. O postup do třetího kola bojují od 1:00 Karolína Plíšková s Američankou Danielle Collinsovou a Karolína Muchová s Němkou Monou Barthelovou. Zhruba od 2:30 nastoupí Barbora Krejčíková proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové a cca od 4:30 pak poslední z českých tenistů Tomáš Macháč, který vyzve Mattea Berrettiniho. Všechna utkání vám přineseme na Sport.cz online.

Světová šestka Karolína Plíšková bude plnit roli mírné favoritky v duelu proti čtyřicáté hráčce světa Danielle Rose Collinsové. Česká jednička prohrála s Collinsovou v minulém týdnu v přípravném turnaji Yarra Valley Classic ve dvou tie-breacích. "Připravím se co nejlíp a půjdu do toho. Věřím, že mám zbraně na to ji porazit," prohlásila Plíšková po 1. kole.

Potvrdit papírové předpoklady bude chtít v duelu proti 212. hráčce žebříčku i Karolína Muchová. Se svou německou soupeřkou se zatím na okruhu nepotkala.

Těžká soupeřka čeká na ve výborné formě hrající Barboru Krejčíkovou v podobě ruské hráčky žijící v Česku Jekatěriny Alexandrovové. Oba dosavadní zápasy vyhrála Ruska, naposledy právě ve druhém kole Australian Open v loňském roce.

Životní zápas čeká na Tomáše Macháče, který při své druhé účast na grandslamu poprvé postoupil do druhého kola. Jeho soupeřem bude světová desítka Matteo Berrettini, který v prvním kole vyřadil ve třech setech Jihoafričana Kevina Andersona.