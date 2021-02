S postupovými ambicemi Muchové to během první části zápasu nevypadalo vůbec růžově. První sadu ztratila 1:6 a když v úvodu druhého dějství přišla o podání a prohrávala 0:2, na tváři se objevila slza. Česká hráčka pak snížila, na dvorec za ní ale museli přispěchat lékaři.

Necítila se dobře, a tak si za stavu 1:2 vyžádala ošetření. "Bylo docela teplo a pokoušely se o mě závratě. Skoro jsem omdlévala," uvedla. Proto odešla na pár minut z kurtu do útrob stadionu. "Změřili mi tlak a teplotu. Hlavně mě zchladili, což pomohlo. Asi mě zachránil led," mínila.

Česká tenistka Karolína Muchová ve druhém setu čtvrtfinále Australian Open rozjela k senzačnímu výkonu.

Kelly Defina, Reuters

A pak to přišlo. Muchová se rozhodla přepsat scénář melbournského thrilleru a reparát po druhém nástupu na hřiště složila na jedničku. Vyhrála 11 ze 13 gamů a zápas otočila. Stejně jako už několikrát na letošním prvním grandslamovém turnaji sezony.

"Nevím, čím to je, ale vypadá to, že to je tradice," přiznala. "Snažím se začít dobře, ale nějak to nejde. Snažím se pak dostat do hry, přestat dělat lehké chyby a jsem ráda, že v průběhu zápasů se vždy zvedám," řekla Muchová, která si v duelu proti světové jedničce došla pro životní výsledek.