Američanka Jennifer Bradyová překvapila postupem do semifinále Australian Open, v němž se utká s českou tenistkou Karolínou Muchovou, sama sebe. Před turnajem musela stejně jako sedm desítek dalších účastníků úvodního grandslamu do přísné karantény bez možnosti trénovat dva týdny venku, a proto neměla velká očekávání. Nakonec jí ale dlouhý pobyt v hotelu zřejmě prospěl - odpočinula si a vyčistila hlavu.

"Od poloviny loňského roku jsem se nezastavila. Neměla jsem žádné volno. Psychicky jsem byla vyšťavená," řekla novinářům po dnešním vítězství nad krajankou Jessicou Pegulaovou a postupu do druhého grandslamového semifinále v kariéře.

"Za ty dva týdny (v karanténě) se mi povedlo restartovat nejen mentálně, ale i fyzicky. Trochu si orazit v hlavě i jinak. Vážně jsem nečekala, že bych tady mohla uspět. Naštěstí se po karanténě hrál ještě turnaj, kde se mi povedlo odehrát několik zápasů," uvedla pětadvacetiletá tenistka, která na Grampians Trophy v Melbourne došla do semifinále po čtvrtfinálové výhře nad Barborou Krejčíkovou.

Na grandslamu byla mezi nejlepší čtyřkou už loni na US Open. Ve čtvrtek bude dvaadvacátá nasazená hráčka o premiérové finále bojovat s Muchovou, turnajovou pětadvacítkou. Dvě hráčky mimo první nasazenou dvacítku se v jednom semifinále Australian Open sešly teprve potřetí. V druhém semifinále se utkají americká hvězda Serena Williamsová a Japonka Naomi Ósakaová.

Sestřih čtvrtfinálového zápasu Australian Open Muchová - Bartyová

sntv

"Je to velká čest být v takové společnosti. Jsou to skvělé hráčky, šampionky," řekla Bradyová. S Muchovou se utká podruhé, předloni v Praze na antuce jí podlehla ve třech setech. "Hraje chytře. Ráda chodí na síť, hraje celodvorcový tenis. Je na tom dobře fyzicky. Doufám, že to bude pěkný zápas, těším se na to," uvedla Američanka.