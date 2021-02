Veliká bitva se smutným koncem. Karolína se ale rvala o postup do posledního fiftýnu...

Rozhodovalo pár míčků. Znovu platilo, jak tenká je hrana mezi úspěchem a neúspěchem. Tentokrát se to otočilo jinak. Hodně jí to asi mrzí, je si toho vědomá.

Znovu ukázala bojovného ducha. Věřil jste v její postup, i když Američanka měla za stavu 5:4 ve třetím setu při svém podání za stavu 40:15 dva mečboly?

Určitě věřil! Jak se ukázalo, mohla to i otočit, měla dvě výhody... Jak víme, dokud soupeř nepromění mečbol, šance na vítězství žije pořád.

Karolína odvrátila hned čtyři, navíc sebevědomou hrou. Co jste na ni říkal?

Bylo to krásné, když je odvracela. Na druhou stranu měla pak zmiňované dvě výhody, kdy mohla game zlomit ve svůj prospěch. Kdyby zápas dostala do stavu 5:5, věřil bych jí pak už hodně.

Američanka Jennifer Bradyová (vlevo) se objímá s Karolínou Muchovou po semifinále Australian Open.

Hamish Blair, ČTK/AP

Neměl jste v infarktovém závěru vysoký tep?

Měl (úsměv). Zpotil jsem se u toho. Samozřejmě jsem fandil, bylo to vypjaté. Opravdu pěkný zápas a závěr. Kája bohužel nepostoupila, ale nic se neděje. Jede dál.

Těsně před jejím čtvrtfinálovým soubojem s Bartyovou jste sledoval zápasy Ligy Mistrů. Pustil jste si i nějaký ze středečních večerních zápasů, nebo dostal tentokrát přednost spánek?

Díval jsem se na Juventus v Portu a pak šel spát. Byl jsem znovu na hotelovém pokoji v Uherském Hradišti, protože ráno jsme měli se Slováckem trénink.

Předpokládám, že zápas si znovu nenechala ujít ani manželka se synem Filipem...

Sledovali jsme ho všichni. Neřekl bych, že byla manželka zklamaná. Samozřejmě v první moment po porážce vládne smutek, ale to k tomu zkrátka patří. S Filipem jsem nemluvil. Měl jsem tady frkot, spěchal na stadion. Ani panáčka slivovice jsem si nedal, protože je to náš rituál jen po Karolininých vítězných zápasech. Škoda, zápas mohla zvládnout, zklamaný ale určitě nikdo není. I co mi chodí sms od lidí a kamarádů, všichni její vystoupení kvitují a hodnotí pozitivně.

Karolína Muchová se loučí s letošním Australian Open. Byl to pro ni zatím životní turnaj.

Loren Elliott, Reuters

Za celý turnaj rozhodně zaslouží absolutorium. V Melbourne otáčela nepříznivé stavy v setech, skolila světovou jedničku Bartyovou, s níž prohrávala 1:6, 0:2...

Je to tak, vidím to podobně. Odehrála fakt skvělej turnaj. Jsem rád, že se dostala takhle daleko. Udělala i spoustě lidí radost.

Ve fotbalovém Slovácku působíte v roli asistenta trenéra. Jaký ohlas měly výkony Karolíny v klubu?

Většina lidí se dívala, hodně ji sledovali. Martin Svědík, realizační tým, maséři... Vnímali to.