Vstup do finálové bitvy vyšel lépe soupeřkám českého dua, jelikož už ve čtvrté hře získal brejk při podání Siniakové. Ta si totiž neodpustila hned tři dvojchyby. Češky se ale nenechaly rozhodit a manko hned v následující hře smazaly. Důvod k radosti byl ovšem záhy pryč.

O servis totiž následně přišla Krejčíková a blíž k zisku sady měly opět nasazené dvojky. Náskok pak navýšily na 5:2, i když Češky měly šanci k prolomení podání, jenže ji nedokázaly využít. Zisk setu pak belgicko-běloruský pár potrdil při dalším podání Siniakové.

Česká tenistka Kateřina Siniaková v akci během finále čtyřhry na Australian Open.

Kelly Defina, Reuters

Ve druhém setu si oba páry držely servis do stavu 3:4 z pohledu českých tenistek. To šla na podání Kateřina Siniaková a přišel klíčový moment duelu. O dva fiftýny připravila české tenistky trefená páska, to ale nic nezměnilo na tom, že nasazené dvojky získaly brejk a byly blízko k triumfu.

Hotovo ale nebylo, český pár se statečně rval o zdramatizování finále, odvrátil tři mečboly. Čtvrtý už ale pár Mertensová - Sabalenková využil a bylo hotovo.

"Díky všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje. Určitě to nebylo v této době jednoduché. Jsem nadšená a šťastná, že jsem tady mohla hrát," poznamenala po utkání Barbora Krejčíková.

Česká tenistka Barbora Krejčíková během finále čtyřhry na Australian Open.

Kelly Defina, Reuters

Následně pokračovala v rozdávání díků a poklon. "Děkuji všem fanouškům, kteří přišli a drželi nám palce. Díky i Kateřině, že se mnou pořád hraje. Myslím, že postup do finále je pro nás skvělým výsledkem," prozradila Krečíková, kterou na Australian Open čeká ještě finále mixu. "Díky taky našim soupeřkám za skvělý zápas, byly prostě tentokrát lepší," dodala s tím, že zdraví svou rodinu doma v Česku i všechny fanoušky.

Krejčíková a Siniaková slavily dva grandslamové tituly v roce 2018, kdy po sobě ovládly antukové Roland Garros a na trávě Wimbledon. Elitní hráčky dvouhry Sabalenková a Mertensová spolu vyhrály debl na US Open 2019 a nyní tedy přidaly další titul.

Titul ve čtyřhře na Australian Open z Češek naposledy získala Lucie Šafářová, která v roce 2017 slavila s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Český pár vyhrál soutěž jen jednou, Jana Novotná s Helenou Sukovou to dokázaly před 31 lety.