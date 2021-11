První hráč světového žebříčku Novak Djokovič nechává otázku své účasti na Australian Open stále otevřenou. Srbský tenista, který by měl v lednu v Melbourne obhajovat titul, stále jednoznačně neřekl, zda už se nechal očkovat nebo zda to má v plánu. Bez vakcíny ale podle současných podmínek nemůže v Austrálii startovat.

"Uvidíme. Musíme počkat a pak se uvidí," řekl dvacetinásobný grandslamový šampion Djokovič v Turíně po semifinálové prohře s Alexanderem Zverevem. Očkování komentovat nechtěl s odkazem na to, že je to jeho soukromá věc. V minulosti se ale k vakcinaci stavěl zdrženlivě a dosud spoléhal na to, že onemocnění prodělal.

Ředitel úvodního grandslamového turnaje Craig Tiley ale v sobotu znovu zopakoval, že neočkovaní tenisté nebudou moci na Australian Open startovat. Přístup do areálu nebudou mít ani pořadatelé či fanoušci bez vakcíny. "Rádi bychom tu Novaka viděli, ale on ví, že musí být očkovaný, aby mohl hrát," vzkázal.

Australian Open je na programu od 17. do 30. ledna.