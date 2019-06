Bývalá světová jednička se vrací na kurty. Kdy si zkusí dvouhru?

Ještě na začátku roku Andy Murray vůbec nevěděl, zda bude moci s tenisem pokračovat. Jeho bolavá kyčel se nelepšila a britský tenista se rozhodl pro další operaci. Před Australian Open oznámil, že by chtěl stihnout Wimbledon, kde by rád ukončil kariéru. Vše ale dopadlo dobře a bývalá světová jednička bude moci ještě dál hrát.

Kyčel už ho nelimituje a Murray tak tvrdě maká na svém návratu, který se uskuteční příští týden na turnaji v Queen’s Clubu, kde se představí ve čtyřhře s Felicianem Lópezem. „Cítím se teď dobře,“ uvedl Murray na webu The Guardian. „Bez bolesti si užívám trénink. Stále se to zlepšuje,“ líčil dál.

A tak není divu, že se ho všichni začínají ptát, jak to vidí s dvouhrou. „Doufám, že ji ještě v této sezoně stihnu,“ prohlásil trojnásobný grandslamový vítěz s tím, že to ale nechce uspěchat. „S tím, jak se teď věci vyvíjejí, věřím, že to dokážu. Jen ještě přesně nevím kdy. Nestanovuji si žádný časový limit. Jsem rád za to, jak to teď je,“ vysvětloval.

„Nemyslím si, že bych ji hrál hned po Wimbledonu nebo na US Open. Samozřejmě, že kdybych mohl, tak by to bylo skvělé, ale nemyslím si, že to tak bude. Podle mě to bude trvat déle. Mám ještě před sebou spoustu práce, abych dosáhl úrovně, při které budu konkurenceschopný,“ uzavřel Murray, kterému nyní patří ve světovém žebříčku ATP dvousté patnácté místo.