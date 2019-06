Nadal a spol.? Jsou nudní, vždy jsem fandil Federerovým soupeřům, říkají nové hvězdy

"Mám velký respekt k Rogerovi, Rafovi a Novakovi, ale mladí hráči by se měli ukázat. Samozřejmě jednou už budou (velká trojka) příliš staří, ale člověk chce vidět předání pochodně v době, kdy jsou na vrcholu. Chceme vidět, jak je Tsitsipas a Thiem porážejí, když jsou stále ještě velmi dobří," těmito slovy okomentoval současnou situaci v mužském tenisu jednapadesátiletý Becker.

A tím nekončil. "Měli bychom se spíš zabývat kvalitou a přístupem hráčů mladších 28 let, protože tohle přece nedává smysl. Je to určitá mentalita, kterou ti mladí nemají a ty tři hvězdy ano. Není to o forhendech, o kondici. Je to o přístupu," zamýšlela se německá legenda. Její slova potvrzuje i fakt, že žebříčkovému pořadí vládla trojice Federer, Nadal, Djokovič stejně jako dnes i před jedenácti lety.

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas v akci během grandslamového French Open.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Nudná trojka a žádný respekt

Taková slova se však novým očekávaným hvězdám bílého sportu nelíbí. Řecký supertalent Stafanos Tsitsipas tak označil kralování "svaté trojice" a především jejich tenis za nudný, mnohem dále však zašel Nick Kyrgios.

"Nemám k nim žádný respekt. Proč bych ho měl mít? Jen proto, že hrají tenis? Nejsem si jistý, jestli to v úctě k nim trošku nepřeháníme. Djokoviče fakt nemusím a Nadal? Tak ten porážky vážně nezvládá," pálil ostrými Australan, kterému se dlouhodobě nedaří naplnit svůj potenciál.

Mimochodem, Kyrgios se proti Djokovičovi může pochlubit neskutečnou statistikou, když vyhrál oba dva dosavadní vzájemné duely, navíc v nich neztratil ani set.

Pak však australský bouřlivák přece jen vytasil jednu poklonu. "Porazit Nadala na French Open, když je zdravý, to je skoro nemožné. Antuka je pro něj naprosto ideální a on tam vládne. To samé platí ve Wimbledonu o Djokovičovi či Federerovi," dodal Kyrgios.

Nick Kyrgios na podání

Stein Silas, ČTK

Federera jsem nikdy nemusel

A Daniil Medveděv? Ten bez obalů přiznal, že v mládí Federera nenáviděl. "Ano, je to pravda. Rogera jsem jako mladý kluk nesnášel. Nemohl jsem prostě už vidět, jak furt vyhrává. Zásadně jsem vždycky fandil jeho soupeřům. Bylo to stejné jako s Barcelonou, taky jsem se těšil, až ji někdo porazí," vzal si na pomoc přirovnání s fotbalovým katalánským gigantem ruský tenista.

"Za jejich dlouhověkostí je kromě skvělé techniky, kterou mají, i stále se zlepšující zdravotní a rehabilitační péče. Oni s sebou mají velké týmy, které se o ně neustále starají. To je hlavní důvod, proč jsou pořád na vrcholu. Dříve tenisté končili do třiceti let, dnes je Federerovi o sedm víc a pořád je schopný hrát pětisetový zápas na antuce," dodává třináctý hráč světa Daniil Medveděv.