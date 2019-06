To jsou borci! Paire ztratil raketu, oba tenisté však reagovali neskutečným způsobem

Moment, který je k vidění na exhibičních turnajích či ve volných dnech mezi zápasy. To, co však předvedli Jo-Wilfried Tsonga a Benoit Paire během vzájemného utkání prvního kola turnaje v Halle, po právu vyvolalo mezi fanoušky velkou odezvu. Řešení, které totiž volil Benoit Paire poté, co ztratil raketu, bylo vskutku originální. A soupeř se s chutí přidal.