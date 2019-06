Nemohla jsem se dočkat, až budu zase hrát, přiznala Šarapovová. Teď ji čeká bitva wimbledonských vítězek

Tentokrát návrat na kurty nechtěla nijak uspěchat. Z turnajů na antuce se postupně odhlašovala, protože se necítila být ještě dostatečně připravená a konkurenceschopná. Divokou kartu od pořadatelů turnaje na Mallorce už ale Maria Šarapovová přijala a v úterý zde mohla slavit vítězný návrat.

V úvodním kole si totiž poradila se Slovenkou Viktorií Kužmovou. První set sice nabídl pořádnou bitvu a Šarapovová ho vyhrála až v tiebreaku, ve druhém už ale ruská tenistka dominovala a své soupeřce nadělila kanára. „Už jsem se nemohla dočkat, až se vrátím a budu zase hrát,“ líčila Šarapovová po vítězství na webu WTA.

„Je skvělé zase vyhrát zápas na turnaji WTA. Už to bylo dlouho, co se mi to naposledy povedlo,“ zavzpomínala na začátek roku, kdy se šestkrát radovala z vítězství. Dvaatřicetiletá tenistka se v lednu představila na třech akcích, avšak odehrála jen Australian Open. Z Šen-čenu a Petrohradu kvůli zranění ramene musela v průběhu turnajů odstoupit.

Po následné operaci je už ale zase plná síly a odhodlání. „Mám před sebou ještě spoustu práce, musím se ještě hodně zlepšit, ale někde se začít musí. Jsem ráda, že jsem si pro svůj návrat vybrala právě Mallorku, jsou tu výborné podmínky a je to dobrý test před Wimbledonem,“ vysvětlovala pětaosmdesátá hráčka světa, která se netají tím, že by na slavném grandslamu chtěla překvapit.

Ještě předtím ale čeká velký test na pětinásobnou grandslamovou vítězku v osmifinále na Mallorce. V něm narazí na světovou šestku, Němku Angelique Kerberovou. Očekává se obrovská bitva dvou bývalých světových jedniček a wimbledonských vítězek. Doposud se spolu střetly osmkrát. Čtyřikrát odešla jako vítězka Kerberová, čtyřikrát Šarapovová. „Obě hrajeme letos první turnaj na trávě, myslím, že to bude hodně zajímavý zápas, už se na něj těším,“ prohlásila Kerberová.