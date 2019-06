Fotografiemi z těhotenství česká tenistka nešetří. Neskrývá nic, cítí i bolest: Kopl vás kůň mezi nohy? Asi tak

Těhotenství a přerušení kariéry oznámila v únoru. Teď se na sítích vrací k tomu, že své poslední tenisové zápasy hrála v jiném stavu, přibližuje reakci své bývalé parťačky Barbory Strýcové i co zažívala zkraje těhotenství.

„Když jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem ze dne na den dostala strach prakticky i seskočit z postele," vrací se teď vcelku rozverně zhruba o půl roku zpět.

„Dva dny předtím, než jsem počurala papírek, jsem s kamarády jezdila na lodi ve vlnách a mlátila sebou hlava nehlava zavěšena na nafukovacím donutu za lodí. Fabri (partner Fabrizio) tenkrát křičel, jestli se to povedlo, tak teď tam máme omeletu," píše dále tenistka, která poslední dny prožívá v Londýně, připomíná i tamní často deštivou realitu, ale jinak ji obrazně řečeno potkávají zjevně převážně slunečné dny.

Chodila i na taneční hodiny, mohla přemítat o své případné budoucnosti v roli televizní sportovní reportérky. Pro dcerku už má zjevně připravený pokojíček. Nezdráhá se ale také ještě zavítat do tělocvičny. Jestli se vrátí na kurty, zatím moc neřeší.

„Necvičím tak často, jak si asi myslíte a rozhodně to není vždycky růžový," psala zkraje června dvaatřicetiletá vítězka dvou grandslamů a bývalá světová trojka ve čtyřhře.

Snaží se poslouchat své tělo. „Někdy se chci válet, tak se valím a někdy mám pocit, že mi je líp, když se hýbu, tak jdu něco dělat. Poslední dva týdny už to přestává být sranda, bolí mě chodidlo, mám bloklou kostrč a moje žebra!!! Tak zepředu je to, jak kdyby mě malá boxovala do hrudního koše a zezadu mám normálně kudlu v zádech. Bolest stydký kosti už ani nekomentuju (kopl vás někdy kůň mezi nohy? Tak asi tak," uvedla též.