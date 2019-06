Ten konec byl strašný, stydí se Kristýna Plíšková. Jak zněla dohoda se sestrou?

Zápas plný zvratů dospěl ve třetí sadě až do tie breaku, jehož vyvrcholení nezastihlo lounské rodačky zrovna v nejlepším rozpoložení, protože divákům od stavu 5:5 předvedly hned tři dvojchyby.

„Ano, ten konec byl strašný," smála se Kristýna po utkání. Aktuálně 112. hráčka světa nakonec vůbec poprvé v kariéře zvítězila nad tenistkou z elitní pětky žebříčku.

Senzace! Souboj sester Plíškových vyhrála v Birminghamu Kristýna, světovou trojku Karolínu zdolala 6:2, 3:6, 7:6 a v pátečním čtvrtfinále ji čeká Barbora Strýcová.

Carl Recine, Reuters

„Já se na ni ale nedívám jako na světovou trojku, je to prostě jen moje ségra. Být to někdo jiný ze špičky, byla bych extrémně šťastná, ale takhle je to takové normální," komentovala starší z dvojčat svoji zatím největší výhru.

Bývalá světová jednička Karolína nebyla během utkání úplně ve své kůži. Ze začátku jako by nemohla chytit rytmus, a když už se zdálo, že zápas otočí, srážely ji nevynucené chyby.

Kuriozita v Birminghamu. Ve druhém kole proti sobě nastoupila česká dvojčata. Kristýna Plíšková nakonec porazila slavnější sestru Karolínu ve třech setech.

Carl Recine, Reuters

„Obě jsme byly nervózní. Ne že bych se bála, že vyhraju, nebo prohraju, ale prostě proto, že už jsme proti sobě nehrály tolik let a nevěděla jsem, jaké to bude," vysvětlovala Karolína. Nedávná šampionka z antukového turnaje v Římě prozradila, že se sestrou spolu už téměř vůbec netrénují a herně se vlastně už tolik neznají.

„Je mezi námi na žebříčku velká díra, takže jsem asi měla snadno vyhrát, nebo si to alespoň většina lidí myslela. Jenže podle mě by ona měla být na žebříčku úplně někde jinde. Potřebuje se zlepšit, ale pokud bude hrát jako proti mně, měla by porazit většinu soupeřek," myslí si slavnější z dvojčat.

Carl Recine, Reuters

Kristýna postavila úspěch především na skvělém servisu. Sestře nasázela hned 24 es (Karolína 9), což je vůbec nejvíce v zápase okruhu WTA v této sezoně. „Její podání je na trávě superefektivní," uznala Karolína. „Ano, tady je to pro mě velká zbraň," přikyvovala Kristýna.

Jejich souboj měl už dopředu domluvenou vzájemnou finanční dohru. „Kdo vyhraje, musí té druhé něco koupit. Takže budu mít dárek," vyhlašovala Karolína. Kristýna si však pamatovala trochu jinou verzi domluvy: „Ona je bohatší než já. Řekly jsme si tedy, že když ona vyhraje, dá mi všechny své prize money. Když vyhraji já, kupuji jen dárek. Tak to je."

Na Kristýnu čeká v Birminghamu také v pátečním čtvrtfinále česká soupeřka. A i proti Barboře Strýcové bude opět v roli outsiderky. „Když už jsem ale zvládla tenhle zápas (s Karolínou), můžu zvládnout cokoliv," věří si.