GLOSA: Jak zničit slavnou soutěž snadno a rychle. Změny ve Fed Cupu jsou výsměchem tenisu

Davis Cup už má několik měsíců o svém novém formátu jasno. První ročník v novém kabátě mužskou týmovou soutěž čeká v Madridu již v listopadu. Její ženská obdoba se do nového převlékne v sezoně další. V následujících třech letech se bude hrát na antuce v Budapešti. Výsledek se dá velmi dobře předvídat. Obě soutěže téměř s jistotou přijdou o to, co je zdobilo a co bylo jejich podstatou.

A totiž fanoušky a neopakovatelné zápasy před domácími diváky, kteří měli často jedinou možnost vidět své hvězdy a ikony doma. Svou účast v závěrečném daviscupovém klání již zpochybnily největší hvězdy v čele s Novakem Djokovičem, Rogerem Federerem, Alexanderem Zverevem a mnohými dalšími.

Ivo Kaderka se změnami ve Fed Cupu nesouhlasí

Podstata Fed Cupu je pryč

Nejinak je tomu u Fed Cupu. „Hrát před domácím publikem to je ten nejlepší pocit. Hraju Fed Cup několik let a předvést se doma před lidmi, kteří vás přišli podpořit, je opravdu výjimečný zážitek, říká nedávná světová jednička Simona Halepová. A zdaleka není sama.

Zatímco v mužské podobě týmové soutěže bude na závěrečném týdenním turnaji v Madridu bojovat osmnáct týmů, v jejím ženském protějšku jich bude dvanáct. Klasickým způsobem doma-venku se bude hrát jen kvalifikační kolo.

Kateřina Siniaková v zápase proti Sofii Keninové z amerického týmu ve finále Fed Cupu 2018.

Vlastimil Vacek, Právo

A čím světoví představitelé změny zaštiťují? Údajným zvýšením atraktivity, kdy se na jednom místě utká tenisová smetánka v přímém souboji. Ale je to opravdu tak? Řada hvězd v čele s Halepovou již dopředu avizovala, že taková podoba pro ně nemá žádnou přitažlivost a turnaje se tak nezúčastní.

Bez motivace, bez zájmu

Není divu. Koho bude na neutrální půdě, ať už to bude kdekoliv, zajímat klání zemí, ke kterým nebudou mít místní fanoušci vztah a za které ani nenastoupí ty největší hvězdy? A jak se budou motivovat samotné hráčky, když na ně přijde zlomek diváků, kteří by jinak přišli v jejich zemi?

Skutečným důvodem tak jsou stejně jako u Davis Cupu pochopitelně peníze. A to bez ohledu na zájmy fanoušků a hráček.

"Dlouho jsem proti změnám bojoval, protože z vlastní zkušenosti vím, jak podobné nesmysly jako finále Fed Cupu na neutrální půdě ve výsledku vypadají. Teď už jsou změny dány a já se nebudu podílet na takových nepravostech," prohlásil před nedávnem šéf českého tenisu Ivo Kaderka.

Ať již s názory šéfa českého tenisu souhlasíme, či ne, v tomto případě mu lze dát zcela za pravdu. Týmové soutěže udělaly první velký krok k tomu, aby se staly zcela okrajovou záležitostí pro všechny. Nezbývá než doufat, že odpovědní činitelé brzy prozřou a vrátí soutěži to, co ji dělalo unikátní a zcela výjimečnou.