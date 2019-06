Naprostá dominance! Plíšková smetla nizozemskou hvězdu a zahraje si o titul. Berdych opět padl

Hurá do finále v Eastbourne. Tenistka Karolína Plíšková potvrdila před Wimbledonem skvělou formu.

Karolína Plíšková vstoupila do utkání ve stylu předcházejících zápasů. Po bezproblémovém úvodním gamu vzala hned úvodní servis nervózně působící Bertensové a šla do vedení 2:0. Do prvních problémů se česká jednička dostala ve třetí hře, brejk však světové čtyřce nepovolila a vedla už o tři gamy.

Karolína Plíšková se postupem času zlepšovala na svém podání, do stavu 4:1 Bertensová uhrála po prvním podání své soupeřky jediný bod. Česká jednička působila na kurtu mnohem živějším dojmem, diktovala tempo hry, a když podruhé v řadě vzala své soupeřce servis, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Plíšková první sadu získala za 28 minut 6:1 a ujala se vedení 1:0 na sety.

Karolína Plíšková na turnaji v Eastbourne.

Andrew Couldridge, Reuters

Dominance pokračovala

A i druhá sada začala podle not svěřenkyně Conchity Martínezové ve velkém stylu. Nizozemku držela ve výměnách od základní čáry pod velkým tlakem, její údery měly délku i razanci. Bertensová potřetí v zápase přišla o servis za stavu 1:1, zatímco Plíšková při tom svém neměla žádné problémy a brzy šla do vedení 3:1.

A dominance světové trojky pokračovala i nadále. Trápící se Bertensová znovu přišla i o své další podání, prohrávala již 4:1 a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Plíšková zápas dovedla za pouhých 56 minut k vítězství 6:1, 6:2.

"Byl nepříjemný vítr, ale zvládla jsem to výborně. Jsem ráda, že mé zápasy jsou krátké a budu mít dost sil na zápas s Kerberovou," říkala po utkání šťastná vítězka.

Kiki Bertensová na podání

Andrew Couldridge, Reuters

Džabúrová vzdala

Generálku na souboj s Petrou Kvitovou ve Wimbledonu tuniská tenistka Ons Džabúrová vzdala předem. Kvůli poraněnému kotníku totiž nenastoupila do semifinále turnaje v Eastbourne a bez boje pomohla k postupu německé favoritce Angelique Kerberové. O titul si Kerberová může zahrát v sobotu proti Karolíně Plíškové.

Čtyřiadvacetiletá Džabúrová, 62. hráčka žebříčku, si poranila pravý kotník na konci čtvrtečního zápasu s Alizé Cornetovou. Nohu se proto rozhodla šetřit na Wimbledon, který začne v pondělí.

Berdych prohrál v přípravě

Tomáš Berdych neuspěl v Londýně ani ve svém druhém zápase po vleklých potížích se zády, které ho vyřadily na téměř čtyři měsíce ze hry. Na exhibici na trávě The Boodles podlehl Robertu Bautistovi ze Španělska dvakrát 3:6.

Berdych v exhibičních duelech testuje formu před Wimbledonem. Ve čtvrtek ztratil nadějně rozehraný zápas s Denisem Shapovalovem z Kanady 7:5, 3:6 a 5:10.

Třiatřicetiletý český tenista hrál naposledy začátkem března na betonu v Indian Wells. Z dalších turnajů se postupně odhlašoval kvůli bolavým zádům, jež ho připravila už o polovinu minulé sezony. Naposledy musel vzdát Roland Garros a v žebříčku se propadl na 112. místo.

Loňskou sezonu Berdych předčasně ukončil v červnu právě před Wimbledonem. Po lednovém comebacku na ATP Tour si zahrál mimo jiné finále v Dauhá a osmifinále Australian Open, pak ho znovu zastavilo zdraví.

Tenisový turnaj mužů a žen v Eastbourne (tráva): Ženy (dotace 998 712 dolarů) Dvouhra semifinále: Bertensová (3-Niz.) - Ka. Plíšková (2-ČR) 1:6, 2:6 Kerberová (4-Něm.) - Džabúrová (Tun.) bez boje. Muži (dotace 745.880 dolarů) Dvouhra semifinále Querrey (USA) - Fabbiano (It.) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3 Fritz (USA) - Edmund (3-Brit.) 7:6 (10:8), 6:3 Čtyřhra - finále Cabal, Farah (1-Kol.) - González, Zeballos (2-Arg.) 3:6, 7:6 (7:4), 10:6