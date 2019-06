Naprostá dominance! Plíšková smetla nizozemskou hvězdu a zahraje si o titul

Karolína Plíšková vstoupila do utkání ve stylu předcházejících zápasů. Po bezproblémovém úvodním gamu vzala hned úvodní servis nervózně působící Bertensové a šla do vedení 2:0. Do prvních problémů se česká jednička dostala ve třetí hře, brejk však světové čtyřce nepovolila a vedla už o tři gamy.

Karolína Plíšková se postupem času zlepšovala na svém podání, do stavu 4:1 Bertensová uhrála po prvním podání své soupeřky jediný bod. Česká jednička působila na kurtu mnohem živějším dojmem, diktovala tempo hry a když podruhé v řadě vzala své soupeřce servis, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Plíšková první sadu získala za 28 minut 6:1 a ujala se vedení 1:0 na sety.

Karolína Plíšková na turnaji v Eastbourne.

Andrew Couldridge, Reuters

Dominance pokračovala

A i druhá sada začala podle not svěřenkyně Conchity Martínezové ve velkém stylu. Nizozemku držela ve výměnách od základní čáry pod velkým tlakem, její údery měly délku i razanci. Bertensová potřetí v zápase přišla o servis za stavu 1:1, zatímco Plíšková při tom svém neměla žádné problémy a brzy šla do vedení 3:1.

A dominance světové trojky pokračovala i nadále. Trápící se Bertensová znovu přišla i o své další podání, prohrávala již 4:1 a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Plíšková zápas dovedla za pouhých 56 minut k vítězství 6:3, 6:2.

"Byl nepříjemný vítr, ale zvládla jsem to výborně. Jsem ráda, že mé zápasy jsou krátké a budu mít dost sil na zápas s Kerberovou," říkala po utkání šťastná vítězka.

Kiki Bertensová na podání

Andrew Couldridge, Reuters

Džabúrová vzdala

Generálku na souboj s Petrou Kvitovou ve Wimbledonu tuniská tenistka Ons Džabúrová vzdala předem. Kvůli poraněnému kotníku totiž nenastoupila do semifinále turnaje v Eastbourne a bez boje pomohla k postupu německé favoritce Angelique Kerberové. O titul si Kerberová může zahrát v sobotu proti Karolíně Plíškové.

Čtyřiadvacetiletá Džabúrová, 62. hráčka žebříčku, si poranila pravý kotník na konci čtvrtečního zápasu s Alizé Cornetovou. Nohu se proto rozhodla šetřit na Wimbledon, který začne v pondělí.