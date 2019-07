Pozor! Královská návštěva ve Wimbledonu. A drží palce soupeřce Češky

Manželka prince Williama, občanským jménem Catherine Elizabeth Mountbatten-Windsor, držela na kurtu číslo jedna palce největší naději Velké Británie ve dvouhrách Johanně Kontaové, která se ve čtvrtek utká s Češkou Kateřinou Siniakovou.

Kontaová se možná i díky přízni vzácné fanynky vypořádala s rumunskou kvalifikantkou Anou Bogdanovou (7:5, 6:2). Po vítězství měla tu čest se s členkou královské rodiny setkat a popovídat.

„Bavili jsme se o kurtu číslo jedna, jaké to je hrát tam, když je zatažená střecha, zda to bude jiné. Řekla jsem, že jí dám vědět. Královská rodina je podle mě skvělá. Jsem jejím velkým fanouškem. Mám ráda tradice a tady to jde ruku v ruce," neskrývala britská tenisová jednička nadšení ze setkání.

Teď už se ale její myšlenky musejí ubírat směrem k nebezpečné Češce Kateřině Siniakové. „Bude opravdu těžkou soupeřkou. V Paříži vyhrála velký zápas (vyřadila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou) a je to velká bojovnice. Samozřejmě je také vynikající deblistkou, zkrátka mě nečeká nic lehkého," má jasno Britka.

Vévodkyně ale nesměřovala svoji pozornost jen k elitní hvězdě, ale zabrousila také na okrajový dvorec číslo 14, kde fandila Harriet Dartové startující na divokou kartu.

Dvaadvacetiletá Britka pod jejím dozorem dokázala otočit zápas proti Američance Christině McHaleové.

„Bylo skvělé mít královskou návštěvu na svém zápase. Pro mě je to obrovská pocta, že sledovala moji hru. Na koho z vás se byla podívat vévodkyně?" vtipkovala Britka po dotazu, zda šlo o její největší wimbledonský zážitek.