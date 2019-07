Strýcová má dvojnásobnou radost, těší se na pivo. Někdy je fajn být sama, říká

Třiatřicetiletá Strýcová nejdříve za dvě a čtvrt hodiny vydřela postup přes Lauru Siegemundovou z Německa do třetího kola. Po hodině a čtvrt vyběhla na trávu znovu a po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu z pozice třetích nasazených povolily Němce Moně Barthelové se Švýcarkou Xenií Knollovou jen tři gamy.

"Mám fakt radost, ale moc mi to nejde prodat. Jsem strašně unavená," říkala plzeňská rodačka. Těšila se, že večer sedne na gauč a dá si jedno pivo. "Na chvíli vypnu. Někdy je fajn být sama, protože být celý den v napětí je náročné."

Barbora Strýcová

Carl Recine, Reuters

Hrát začala krátce po poledni a v utkání se Siegemundovou šlo především o pevné nervy. Němka si dává mezi výměnami na čas, dostala i varování za zdržování. A její hra je různorodá. "Je složité se načasovat. Jednou zahraje čop, pak to vyhodí, pak to dá pomalu, zase zrychlí a vůbec nevím, co od ní očekávat," řekla Strýcová.

Od začátku ale měla navrch. Celý zápas vedla a nerozhodilo ji, ani když podávala poprvé na výhru a tři nahrané voleje zkazila. "Zapařila! Mohla jsem se z toho zhroutit, ale vydržela jsem. Zápas jsem zvládla v hlavě," mohla se pochválit.

Po mečbolu věděla, že před sebou má ještě čtyřhru. Vyhraný zápas ale pomohl. "Tělo se drží ve šťastném módu a je rádo, že se mu něco podařilo, tak se i těší," řekla Strýcová. O pauze stihla ledovou vanu a trochu jídla. "Není dobré jíst moct, ale akorát, aby tělo něco dostalo zpět. Už s tím mám zkušenosti," uvedla.

Byla ale ráda, že čtyřhra trvala jen 59 minut. "Protože jsem na sobě cítila, že začínám vadnout. Ale nebylo to nic hrozného," řekla. Děkovala parťačce Sie Šu-wej za pomoc. "Je taky zvyklá hrát singl a debl, takže přesně ví, jak se cítím. Několikrát doběhla, kam bych třeba mohla i já, ale vzala to za mě. Přeběhla při servisu a nemusela jsem hrát zbytečně. To jsou malý věci, ale vlastně byly velký," řekla Strýcová.

Věděla, že večer bude jako vždy hůře usínat. Teoreticky si ale může v pátek přispat, protože další dvojboj bude mít až v sobotu. Rozhodně ale půjde trénovat. "Rutina je stejná. Stačí třeba chvilku, ale je dobrý se zpotit," pronesla.

V boji o osmifinále dvouhry, do kterého prošla ve Wimbledonu jen před pěti lety, narazí na turnajovou čtyřku Kiki Bertensovou. Nizozemka už ale není hráčkou, kterou porazila před třemi roky. "Udělala obrovský posun. Myslím ale, že na trávě mám proti ní největší šanci z povrchů. Antuka je její nejsilnější povrch. Vím, že výborně servíruje a hraje hrozně moc zezadu. Budu se snažit hrát svou hru," uvedla Strýcová.