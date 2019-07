TENIS ONLINE: Paráda! Veselý vyhrál úvodní sadu. Plíškovou čeká první ostrý test

Tři naděje má český tenis v pátečním programu 3. kola Wimbledonu. Jako první přišel na kurt obrozený Jiří Veselý, který zkouší navázat na svůj loňský postup do osmifinále a začal výborně. Brejkem ve 12. hře a v poslední možné chvíli se vyhnul zkrácené hře a vede 1:0 na sety. Kolem druhé hodiny by se pak na kurtu měla představit i Karolína Plíšková, kterou čeká první opravdu ostrý test, hodně nepříjemná Tchajwanka Sie Šu-wej. O postup do 4. kola zabojuje také Karolína Muchová, která bude proti Anett Kontaveitové z Estonska mírnou outsiderkou. Podrobné online reportáže ze zápasů českých tenistů přináší tradičně náš web Sport.cz. Přímým přenosem pak záapasy nabízí program Nova Sport 1 a Nova Sport 2.