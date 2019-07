Tenisová hvězdička Vondroušová má problém. Co ji trápí a jak dlouho nebude hrát?

Fanoušci byli po druhém grandslamovém turnaji sezony - French Open - pořádně natěšení, co Vondroušová předvede na travnatých dvorcích All England Clubu. Jenže nakonec ve Wimbledonu česká hvězdička nezazářila. Nyní je jasné, že ji opět srazily zdravotní problémy, a tak talentované tenistce nezbývá, než se podrobit léčení.

Dalším turnajem v plánech Markéty je Toronto na začátku srpna a na tom se nic nemění. „Nyní probíhá intenzivní rehabilitace a klidový režim. Začít s pomalým tréninkem s raketou, pokud vše půjde podle předpokladů, by Maky mohla za 2 týdny. A postupně přidávat dle pokroku terapie až do odletu na severoamerické turné, které by nemělo být ohroženo," cituje opět lékaře manažer tenistky a naznačuje, jaký by měla mít Češka nejbližší program.