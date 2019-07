Životní výsledek! Barbora Strýcová prošla do semifinále Wimbledonu.

Strýcová dnes vylepšila wimbledonské čtvrtfinále z roku 2014. Došla k tomu přes domácí přemožitelku Petry Kvitové z osmifinále. Ostřílená třiatřicetiletá Češka na turnaji ztratila jediný set – v předešlém osmifinálovém duelu s Belgičankou Mertensovou, který senzačně otočila ze stavu 0:1 na sety a 2:5 na gamy.

Plzeňská rodačka na turnaji zatím vyřadila kromě Mertensové a Kontaové ve dvou setech Ukrajinku Curenkovou, Němku Siegemundovou a světovou čtyřku Bertensovou.

Strýcová ve Wimbledonu odehrála v roce 2003 svůj první grandslam a po 16 letech se na londýnské trávě dostala na centrální dvorec a dočkala se životního úspěchu. V utkání s Kontaovou prohrávala už 1:4, ale dokázala první sadu vyhrát v tie-breaku 7:5. Ve druhém setu dominovala a po hodině a půl proměnila první mečbol, když nervózní Kontaová zahrála míč za základní čáru.

Chvíle štěstí. Barbora Strýcová je v semifinále Wimbledonu.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

V semifinále je Strýcová jedinou nenasazenou hráčkou. S třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou a sedminásobnou vítězkou Wimbledonu Williamsovou hrála třikrát a nezískala ani set.

Dlouholetá česká fedcupová reprezentantka předvedla ve svém prvním duelu na wimbledonském centrkurtu téměř dokonalý výkon. Zaznamenala jen devět nevynucených chyb, z toho pouze šest ze hry, zatímco její soupeřka čtyřiatřicet. „Byl to jeden z nejlepších zápasů, jaké jsem tu odehrála. Stále tomu nemůžu věřit. Zní to šíleně a pořád se mi třese hlas,“ řekla Strýcová v televizním rozhovoru bezprostředně po zápase. Do semifinále prošla na svém 53. grandslamu.

Životní výsledek! Barbora Strýcová prošla do semifinále Wimbledonu.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Jediné předchozí grandslamové čtvrtfinále před pěti lety ve Wimbledonu prohrála s Kvitovou. Dvojnásobnou šampionku tehdy vedl David Kotyza, jenž je nyní koučem Strýcové.

Za postup do semifinále dvouhry má Strýcová jistou odměnu 588 000 liber (16,7 milionu korun). Další prize money získá za čtyřhru, na kterou po vítězství nad Kontaovou spěchala. S Tchajwankou Sie Šu-wej jsou v osmifinále.

Barbora Strýcová v obtížné situaci ve čtvrtfinále s Britkou Johannou Kontaovou.

Ben Curtis, ČTK/AP

Rychle vedla, přišel propad

Ve fantastické formě se při premiéře na nejslavnějším turnaji světa prezentovala Muchová, ale její pohádková jízda dnes skončila.

V prvních třech zápasech v All England Clubu proti Srbce Kruničové, Američance Brengleové a Estonce Kontaveitové nepřišla ani o jeden set. Poprvé sadu ztratila až v osmifinálovém duelu s favorizovanou krajankou Karolínou Plíškovou, i přesto se ve fantastickém zápase dlouhém 3 hodiny a 19 minut mohla po výsledku 4:6, 7:5 a 13:11 radovat z postupu. Dvaadvacetiletá česká tenistka k němu nakročila i ve čtvrtfinále. Po nadějném začátku ovšem nestačila na osmou nasazenou Ukrajinku a s loňskou vítězkou Turnaje mistryň prohrála ve dvou setech.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Carl Recine, Reuters

Muchová si postupem do čtvrtfinále vylepšila grandslamové maximum. Ve světovém žebříčku se díky tomu z 68. místa poprvé posune do první padesátky.

Zpočátku na ní dnes nebylo znát, že má v nohách osmifinálový maraton. Sice na úvod přišla o podání, ale pak se rozjela – hrála rychle, tlačila se k síti a Svitolinová nestíhala. Za 14 minut Muchová vedla i díky dvanácti vítězným úderům 4:1, poté ještě 5:3 a podávala.

Karolína Muchová v prvním setu čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou z Ukrajiny. Nakonec úvodní dějství ztratila.

Carl Recine, Reuters

Svitolinová ale začala držet českou hráčku co nejdál od sítě a vývoj otočila. Stále více chybující Muchová od stavu 2:5 ztratila pět gamů i první set. Ve druhém znovu zaútočila, vedla 2:0 a měla brejkbol na 3:1, jenže neuspěla. Za stavu 2:5 se ještě pokusila o obrat, snížila na 4:5, ale víc už nestihla.

Elina Svitolinová z Ukrajiny ve čtvrtfinále s Karolínou Muchovou.

Tim Ireland, ČTK/AP

Soupeřkou Svitolinové v semifinále bude Rumunka Simona Halepová. Loňská královna antukového Roland Garros porazila Čang Šuaj z Číny 7:6 a 6:1 a mezi nejlepší čtveřicí ve Wimbledonu je podruhé v kariéře.