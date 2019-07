Kdo proti Federerovi a Nadalovi? McEnroe už prozradil, kdo bude hrát za výběr světa v Laver Cupu

I letošní ročník týmové soutěže Laver Cup, který se na podzim uskuteční v Ženevě, slibuje napínavou a senzační show. Kapitán Evropy Björn Borg již před časem oznámil, že jeho tým budou reprezentovat Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Alexander Zverev a Fabio Fognini. O šestém hráči se několikanásobný grandslamový vítěz teprve rozhodne.

Nyní přišel se svou nominací i kapitán výběru světa John McEnroe. Vítěz sedmi grandslamů se do svého týmu rozhodl povolat Kevina Andersona, Johna Isnera, Milose Raonice a Denise Shapovalova. Zbylá dvě jména taktéž oznámí později. „Kevin s Johnem byli klíčem k loňskému vyrovnanému souboji,“ vysvětloval McEnroe své rozhodnutí na oficiálních stránkách turnaje.

„S Milosem jsme získali hráče, který skvěle podává a který každého tenistu z evropského výběru už několikrát dokázal porazit. Denis je vycházející hvězda, která od prvního ročníku v Praze nasbírala hodně zkušeností,“ líčil dál McEnroe. Všichni hráči se na třetí ročník týmové soutěže už těší a doufají, že letos se jim podaří výběr Evropy zdolat a získají tak pro svět první titul.

„Byl to loni úžasný zážitek zahrát si Laver Cup v Chicagu. Už se nemůžu dočkat až budu v Ženevě a udělám vše, aby tým světa vyhrál,“ prohlásil jihoafrický tenista Anderson. „Laver Cup je jednou z nejlepších událostí roku, je to velká zábava. Jsem potěšen, že budu moci výběr světa reprezentovat i potřetí. Je to velká výzva,“ dodal hráč s dělovým servisem Isner.