Náplast na bolest? Wimbledonská senzace už má v kapse skoro 17 milionů

Poklony se na českou tenistku Barboru Strýcovou hrnou i přes porážku v semifinále dvouhry ve Wimbledonu ze všech stran. Favorizovaná Američanka Serena Williamsová měla v bitvě o finále navrch, přesto si Strýcová zaslouží obrovský aplaus. S tím, že se na třetím grandslamovém turnaji roku dostane až mezi nejlepší čtyřku, nejspíš moc lidí nepočítalo. Odměnou budiž pro třiatřicetiletou Češku také skoro sedmnáct milionů korun. A to ještě na trávě v All England Clubu pokračuje ve čtyřhře. Pokud Strýcová získá titul, stane se v deblu světovou jedničkou.

Barbora Strýcová se sedminásobnou vítězkou wimbledonského turnaje prohrála 1:6 a 2:6. S klidem si ale může říct, že odehrála ve 33 letech svůj nejlepší grandslam. Díky tomu se v žebříčku dvouhry posune na 32. místo. Úspěšným vystoupením ve dvouhře si vydělala 588 000 liber (16,7 milionu korun).

„Je trochu smůla, že jsem narazila na soupeřku, jako je Serena. Snažila jsem se, jak jen jsem mohla. Ale i kdybych byla stoprocentně fit, neměla bych šanci, protože mě vůbec nepustila do zápasu,“ řekla Strýcová.

Semifinále grandslamového turnaje si užívala. "Dokázala jsem tady překonat samu sebe ve chvílích, v kterých jsem si dřív říkala, že už to dál nejde. To si odnáším z turnaje," řekla a ke svém proměně v poslední době dodala: "Jak jsem starší, tak si víc rozumím. A všechno mi ulečuje, když si uvědomím, že tenis je součástí mého života, ale není všechno."

Ve chvílích, kdy si vysloužila potlesk zaplněného hlediště centrálního dvorce, byla jako ve snu. „Lidi byli skvělí. Zdálo se mi, že mi fandí snad víc než jí, a bylo to úžasný,“ řekla. "Myslím si, že mě to nakopne, abych se snažila třeba na US Open uspět," uvažovala.

Sama ale po utkání přiznala, že Američanka utkání dominovala, ať dělala zkušená Češka všechno možné. „Serena hrála extrémně dobře. Podala nejlepší výkon na turnaji. Skvěle podávala. Její údery měly délku, padaly k základní čáře,“ složila Strýcová soupeřce poklonu.

Američanka kvůli svému stylu hry nemusí běhat tolik jako ostatní. "Protože díky své síle diktuje dění na kurtu. Přiletí vám taková pecka, že jste rádi, když míč vrátíte přes síť," konstatovala Češka a přiznala, že ji v utkání limitoval zdravotní stav. Už v rozehrávání cítila stehenní přitahovač a v úvodu zápasu si při dobíhání míče asi sval ještě trošku natáhla. "Nehrála jsem některé údery, jak jsem chtěla a měla. Bránilo mi to jít víc do kolen. Výsledek to ale nějak neovlivňovalo," řekla.

Teď se může naplno soustředit na semifinále čtyřhy. Pokud totiž získá titul v deblu, stane se světovou jedničkou. „Je to obrovská motivace, ale snažím se na to nemyslet. Nemám to v hlavě, že by mě to ovlivňovalo. Vím to, ale neřeším,“ řekla Strýcová. „Tělo už začínám cítit. Zápas bude moc těžký, dost důležitý a já chci parťačce co nejvíc pomoct,“ dodala.