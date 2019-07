Česká hrdinka Strýcová: Kruh se uzavřel, zvítězila jsem sama nad sebou

Wimbledon patří mezi její nejoblíbenější turnaje. Že však ve slavném All England Clubu dojde až mezi poslední čtyři, to překvapilo bez přehánění všechny. I samotnou Strýcovou.

"Pár dní mi trvalo, než jsem vše v hlavě zpracovala. Bylo to intenzivní, bylo to vyčerpávající, ale taky to bylo strašně krásný a neuvěřitelný. Všichni samozřejmě víte, že čas nelze zastavit, nálepka veteránky se se mnou taky táhne už nějaký měsíc, a ve mně se čím dal víc začaly vzbouzet pocity, že bych ještě měla dosáhnout určitých milníků, kvůli kterým my tenisté vlastně hrajeme - dostat se na Masters, což se mi povedlo už loni, ale také vyhrát grandslam. Nebo se stát světovou jedničkou v deblu," psala česká hrdinka.

Jak sama přiznává, ani ona samotná ve velký úspěch v Londýně nevěřila. "Před Wimbledonem jsem upřímně nebyla vždy úplně pozitivní, moc se mi v zápasech nedařilo, byla jsem frustrovaná z toho, že tak nějak nedokážu přenést dřinu z tréninků do zápasů. Prohrála jsem několik těsných zápasů s kvalitními soupeřkami, což mi ale na druhou stranu dávalo naději, že jsem na správné cestě."

Nikdo není aktuálně lepší

To se Strýcové potvrdilo právě ve Wimbledonu. "A pak to přišlo. Kruh se uzavřel. Vše do sebe zapadlo jako mozaika. A zrovna na nejslavnějším turnaji světa. Nejenom, že jsem po cestě do singlového semifinále porazila 4 holky, které byly proti mně favoritkami. Ale zvítězila jsem hlavně sama nad sebou. Svojí hlavou. Což vy, kteří mě na mé cestě sledujete už delší dobu, víte, že to byl úkol ze všech nejtěžší. V deblu jsem navíc přidala krásnou trofej. Tu nejkrásnější. A nakonec jsem první na světě. Nikdo není v něčem aktuálně lepší než já. No nezní to šíleně?" pokračuje plzeňská rodačka.

Strýcová však nezapomněla vyseknout poklonu i lidem, kteří měli a mají na její kariéře zásadní podíl. "Abych ale nevzala všechen kredit jen já sama. Nic z toho by nepřišlo bez mých skvělých trenérů, kteří mě maximálně připravili, a to jak po fyzické a tenisové stránce, tak po té mentální. Stejně tak bez mých nejbližších, kteří konečnou fázi prožívali osobně se mnou. Stejně tak bez mojí parťačky, která mi dodávala pohodu na kurtě. Nakonec děkuju i vám, fanouškům, protože bez vás bych si tu jízdu tolik neužila."

A jaká bude budoucnost úřadující světové deblové jedničky? "Teď si dám pár dní oddech, protože krom obrovské fyzické zátěže na kurtu na mě čekaly skoro stejně náročné oslavy. A jedem dál!! A já už se nemůžu dočkat, co na mě čeká," uzavírá Strýcová.