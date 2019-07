Zpestří grandslamy delší bitvy tenistek? Každá hráčka by pět setů zvládla, tvrdí legenda

Hrát na grandslamu na tři vítězné sety? Pro tenisty samozřejmost, pro tenistky nikoliv. I když kdysi, v 19. století, i hráčky na US Open hrály na případných pět setů. Po nedávno skončeném Wimbledonu se nyní stále častěji ozývají hlasy, že by toto pravidlo mělo být na grandslamech znovu zavedeno. „Jsme na to připraveny,“ hlásí legendární Serena Williamsová.

Letošní Wimbledon nabídl ve finále mužské dvouhry parádní podívanou. Zato to ženské bylo až překvapivě rychlé. Zatímco Novak Djokovič bojoval s Rogerem Federerem o titul téměř pět hodin, Simona Halepová si poradila se Serenou Williamsovou za necelou hodinu. Opět se začaly ozývat hlasy, zda je spravedlivé, aby ženy na grandlamech dostávaly stejné prémie jako muži.

Již dříve se třeba Andy Murray vyjádřil, že by tenistky měly také hrát utkání na tři vítězné sety. Teď se o tom začalo diskutovat znovu. V historii tenisu by to nebylo poprvé. Již v letech 1891 až 1901, s výjimkou roku 1893, hráčky na US Open musely absolvovat za stavu 2:2 na sety pátou rozhodující sadu.

Znovu se pak zápasy na tři vítězné sety u žen zavedly v roce 1984. A to na Turnaji mistryň, kde se takto hrálo finále. Toto pravidlo na prestižním turnaji vydrželo do roku 1998. Kvůli nelibostem televizních společností bylo zrušeno. Zavedení utkání na tři vítězné sady by uvítala i legendární Martina Navrátilová, podle které by pětisetové zápasy byly zpestřením grandslamů.

Souhlasí s tím i další legenda, Serena Williamsová. „Řekly jsme, že jsme ochotné a připravené na tři vítězné sety hrát,“ prohlásila nedávno vítězka třiadvaceti grandslamů na webu essentiallysports.com. „Myslím, že každá tenistka by zvládla hrát pět setů. Vedení turnajů se ale vyslovilo proti, jsou rádi, že hrajeme na dva vítězné sety. Tato srovnání tak pro ženy nejsou zrovna spravedlivá,“ dodala americká tenistka.