Co se děje se Siniakovou? Fedcupová hrdinka prožívá hororovou sezonu

Osmifinále French Open a mizerná sezona? I přes velmi dobré představení Kateřiny Siniakové na letošním druhém grandslamovém turnaji se dosavadní tenisový rok české hvězdičky rozhodně pozitivně hodnotit nedá. Pařížské představení bylo totiž prakticky jediným podnikem, který stál z pohledu hradecké rodačky za řeč. Jinak je to totiž jedna velká bída.

"Ráda bych se dostala do Top 20. A co nejdéle chci zůstat na pozici světové jedničky v deblu." S takovým přáním vstupovala Kateřina Siniaková do roku 2019.

To druhé se jí dařilo poměrně dlouho plnit, o místo deblové královny přišla až po letošním French Open, kde spolu s parťačku Barborou Krejčíkovou neobhájily titul, nevedlo se jim ani následně ve Wimbledonu. I přesto se v deblovém žebříčku nachází na velmi solidním osmém místě.

Česká tenistka Kateřina Siniaková v akci během Wimbledonu.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Ale dvouhry? Siniakové stále patří poměrně slušná 41. pozice, může za to však především zmiňované French Open, kde třiadvacetiletá tenistka došla do osmifinále.

"Snad mě to nakopne a nebude to jen takový výstřel. Teď mě čeká skok na jiný povrch. Ale určitě se cítím dobře, sebevědomě, snad to využiju nadále," doufala Siniaková. Marně.

French Open nepomohlo

Na následujících travnatých turnajích se české tenistce s ruskými kořeny vůbec nedařilo. "Tráva není úplně můj oblíbený povrch, ale myslím, že se mu můžu přizpůsobit. Podle mě jsem celodvorcový hráč, mám ráda i servis volej, tak se zkusím připravit a doufám, že tam budou zase nějaké vyhrané zápasy," věřila Siniaková po French Open.

Česká tenistka Kateřina Siniaková leží s bolestnou grimasou na trávě ve Wimbledonu.

Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Skutečnost však byla jiná. Siniaková na následujících třech turnajích na zeleném pažitu vyhrála jediný duel a to v prvním kole Wimbledonu proti Alexandrovové.

Mezi největší letošní úspěchy fedcupové šampionky se tak kromě zmiňované Paříže řadí semifinále na nepříliš silně obsazeném turnaji v Norimberku a čtvrtfinálová účast na domácím podniku ve Stromovce.

Z letošních odehraných 33 zápasů uspěla jen čtrnáctkrát, odehrála devatenáct turnajů, dvanáctkrát nepřešla přes první soupeřku. Naposledy se rozloučila hned v prvním kole turnaje ve Washingtonu, kde nestačila na 79. hráčku světa - domácí Jessicu Pegulovou.