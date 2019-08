Šarapovová ukončí spolupráci s Högstedtem, trenér se zaměří na Petersonovou

„Zatím není (Högstedt) součástí mého týmu, ale doufám, že se připojí před US Open," citoval švédský server Petersonovou, která se na právě probíhajícím turnaji ve Washingtonu postarala o senzaci vyřazením nasazené jedničky a šampionky US Open z roku 2017 Sloane Stephensové. „Thomas v posledních dvaceti letech netrénoval žádného švédského tenistu, o to víc bude zajímavé s ním spolupracovat."

Högstedt vedl Šarapovovou v letech 2011 až 2013, pod jeho vedením vyhrála Roland Garros (2012) a na olympiádě v témže roce v Londýně získala stříbro. Spolupráci znovu obnovili v minulém roce.