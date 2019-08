Trápení Šarapovové pokračuje. Ruská hvězda skončila hned v prvním kole

Do letošního roku vstupovala s jasným cílem. Znovu se vrátit mezi elitu a ukázat, že její kariéra ani v 32 letech není na ústupu. To se však Šarapovové zatím vůbec nedaří.

Od začátku roku se objevila kvůli zdravotním problémům jen na pěti turnajích, pouze na Australian Open si zahrála osmifinále, v Petrohradu a na Mallorce zdolala jen jednu soupeřku, ve Wimbledonu a Torontu už ani tu ne.

Do zápasu s Kontaveitovou šla ruská kráska z pozice 81. hráčky světa, v prvním setu to však znát nebylo. Nad nebezpečnou soupeřkou získala první set za 42 minut 6:4 a šla do vedení 1:0. Tím však pozitiva pětinásobné grandslamové šampionky skončila.

Kontaveitová ve druhé sadě dvakrát vzala soupeřce servis, sama zaváhala jen jednou a za 51 minut vyhrála druhý set 6:3. Zápas gradoval velkou bitvou v rozhodujícím dějství. Obě tenistky si držely servis až do stavu 4:4, pak o podání přišla v maratonském gamu, který šel devětkrát přes shodu, Estonka, a to jí stačilo k výhře 6:4. Duel trval 2 hodiny a 43 minuty.

Překvapením skončil i další duel mezi Angelique Kerberovou a ruskou hvězdičkou Dariou Kasatkinovou, který vyhrála dvaadvacetiletá rodačka z Toljatti navzdory katastrofálnímu úvodu 0:6, 6:2, 6:4.