Australský bouřlivák oslnil. Myslím, že bych mohl být inspirací, říká Kyrgios

Když byl malý, měl nadváhu. Nikdo mu nevěřil, že by mohl něčeho dosáhnout. Jenže Nick Kyrgios teď titulem z Washingtonu všechny překvapil. A nutno přiznat, že velice mile. Australský bouřlivák tentokrát neničil rakety, neběsnil na kurtu, ale bavil diváky svými fantastickými údery. „Věřte sami sobě,“ vzkázal nejmenším fanouškům, které by rád inspiroval.

Nick Kyrgios se v dětství věnoval basketbalu i tenisu, a i když ho všichni odrazovali, rozhodl se ve čtrnácti letech pro raketu a kurty. Udělal dobře. O tři roky později vyhrál juniorské Australian Open a zaujal i svými parádičkami. Mluvilo se o něm jako o jednom z největších talentů.

Jenže jeho bouřlivá povaha mu často v rozletu brání. Sem tam odchodí zápas, protože ho nebaví, ničí rakety a hádá se s rozhodčími i fanoušky. Často také kritizuje své kolegy, a tak není příliš oblíbený. Teď na turnaji ve Washingtonu však ukázal, že se umí chovat i jinak. Diváky bavil nejen svými úžasnými údery, tweenery, spodním podáním, ale i tím, když za nimi před mečboly přišel s žádostí o radu.

Vypadá to, že zlobivý Kyrgios se přeci jen nad sebou zamyslel. „Udělal jsem během pár dní několik obrovských kroků dopředu,“ prohlásil po zisku titulu. Washington si získal a teď by čtyřiadvacetiletý Australan chtěl podle svých slov inspirovat nejmenší fanoušky.

„Když jsem vyrůstal, měl jsem nadváhu. Trenéři i učitelé mi říkali, že nebudu dost dobrý v tom, co dělám. Myslím, že jsem jim dokázal, že se mýlili. Porazil jsem nejlepší hráče na světě a udělal jsem to po svém. Myslím, že bych mohl být inspirací,“ tvrdil sedmadvacátý hráč světa. „Neposlouchejte nikoho. Věřte jen sami sobě. To je vše, na čem záleží,“ dodal Kyrgios, který po náročném turnaji ve Washingtonu nestačil nyní v Montrealu v úvodním kole na Brita Kyla Edmunda.

