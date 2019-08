Letěla jako utržený vagón. Prásk! Tohle muselo Serenu bolet

Letěla jako utržený vagón. Ten kraťas musím mít, hnala se známá Američanka Serena Williamsová za kulišárnou v podání japonské soupeřky Naomi Ósakaové ve čtvrtfinále turnaje v Torontu. Rozpohybovala své tělo, dělala, co mohla, všechno bylo marné. A pak přišel karambol, který musel hvězdu bolet. Fanoušci napětím ani nedýchali. Jak to všechno dopadlo se můžete podívat v přiloženém videu.

Japonka Naomi Ósakaová se stane v pondělí novou světovou jedničkou. V duelu se Serenou Williamsovou se jí však nedařilo, proto zkoušela všechno možné, jak zápas zvrátit. Za stavu 3:6 a 1:3 zahrála parádní kraťas. Williamsová se ale nevzdala a pádila k síti, co jí síly stačily.

Úder nezahrála. Co bylo ještě horší, sedmatřicetiletá hráčka nestihla u sítě zabrzdit a trefila i přes veškerou snahu sloupek u sítě. Pořádně si přitom natloukla. Fanoušci jen zahučeli překvapením a pak napětím ani nedýchali, jak to všechno dopadne. Tohle totiž muselo pořádně bolet. „OK, OK, jsem v pořádku," ohlásila hvězda směrem k rozhodčí.

Duel pak dovedla do vítězného konce a vychutnala si ovace fanoušků.