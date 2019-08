České tenisové naděje září! Sestry Fruhvirtovy pomohly zdolat Američanky a jsou mistryněmi světa

Neskutečný český tenisový boom nebere konce! K ikonám Petry Kvitové, Karolíny Plíškové či nastupující generaci v podání Markéty Vondroušové, Karolíny Muchové a nově i Marie Bouzkové by se rády časem přidaly i další obrovské naděje českého tenisu. Pár hodin před semifinálovým duelem Bouzkové se Serenou Williamsovou totiž přišel další úspěch. České tenistky vyhrály v Prostějově mistrovství světa družstev do 14 let.

Ano, je jí teprve čtrnáct let, přesto už nyní patří spolu se svou sestrou k obrovským talentům českého tenisu. Řeč je o sestrách Lindě a Brendě Fruhvirtových, které se hlavním dílem podílely na vítězství českého týmu na mistrovství světa družstev do čtrnácti let.

Tříčlenný český tým vedený kapitánem Tomášem Josefusem doplňoval další velký příslib v podobě Nikoly Bartůňkové. A byla to parádní podívaná. Vycházející hvězdičky bez problémů vyhrály svou čtyřčlennou skupinu, ve čtvrtfinále vyřadily Filipíny, v semifinále pak Kanadu. A boj o titul?

Linda Fruhvirtová vyhrála i prestižní Orange Bowl

O zlatých medailích pro domácí výběr bylo rozhodnuto už po dvouhrách. První bod pro český tým zařídila teprve dvanáctiletá Brenda, která po boji zdolala Tsehay Driscollovou 7:5, 6:4, definitivní úder zasadila soupeřkám známější Linda, která zničila Clervie Ngounoueovou 6:0, 6:1.

Velké uznání od hvězdy

Právě Linda Fruhvirtová na sebe širší tenisovou veřejnost poprvé upozornila během loňského turnaje J&T Banka Prague Open, kdy si ji na trénink vyžádala hvězdná Australanka Samantha Stosurová či tehdy 24. hráčka světa Darja Gavrilovová.

First Grand Slam junior win at her favorite Slam: ✅



Linda Fruhvirtova is just getting started... 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/M9OaoqGQHY — Mouratoglou Tennis Academy 🎾 (@MouratoglouAcad) July 6, 2019

„Linda Gavrilovovou rychlostně přehrávala ve výměnách. Je jasné, že vzhledem ke svému věku to zatím nevydrží celý zápas. Víme ale, že to v ní je, že na to má. Gavrilovová nemohla uvěřit tomu, že je Linda tak mladá," řekl pro aktualne.cz šéftrenér pražské Sparty, za kterou Fruhvirtová hraje, Daniel Filjo.

A to nebylo všechno. Letos v dubnu dokonce Linda Fruhvirtová pomáhala s přípravou české fedcupové reprezentaci, která se chystala na barážový duel s Kanadou. „Bylo to parádní, výborně jsem si zahrála. Kája Muchová je šikovná, hraje chytře. Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek," uvedla pro tenisovysvet.cz vítězka prestižního Orange Bowl pro největší tenisové talenty světa.

Linda Fruhvirtová patří k největším nadějím českého tenisu

Obrovskou poklonu vysekl v nedávném rozhovoru Lindě Fruhvirtové právě kouč Filjo. "Linda dokáže držet krok v trénincích s mnohem staršími hráčkami a dospělými. S tím jsem se zatím moc nesetkal. Když jsem spolupracoval s Kateřinou Siniakovou, tak v jejích třinácti letech jsme mohli pomýšlet na tréninky s o rok staršími. Tady Linda zvládá tréninky rychlostně s dospělými."

Zlaté časy českého ženského tenisu tak ještě zdaleka končit nemusí. A zvlášť poté, pokud se vyplní přání očekávaného klenotu. „Chci být světovou jedničkou a vyhrávat grandslamy," má jasno Linda Fruhvirtová.