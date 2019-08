Zahraniční hráčky v českých barvách. Nové hvězdy přicházejí z východu

Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Karolína Muchová. To je půltucet nejlepších Češek, které své jméno najdou mezi širší světovou špičkou.

Předposlední jmenovanou a první ze "zahraniční" skvadry je Kateřina Siniaková, bývalá světová deblová jednička a současná 38. tenistka světa. Fedcupová šampionka se narodila před 23 lety v Hradci Králové české matce a ruskému otci. Podnikatel v oblasti kožešnictví Dmitrij Siniakov pochází z Moskvy a svou dceru také vede jako hlavní kouč..

Kateřina Siniaková se povzbuzuje v utkání druhého kola turnaje v Torontu.

Pod jeho vedením se horkokrevná tenistka probila na místo světové deblové jedničky, spolu s Barborou Krejčíkovou je dvojnásobnou gradnslamovou šampionkou, v singlu byla nejlépe na 31. místě. Letošní sezona však zatím hrdince posledního fedcupového finále z loňského roku vůbec nevychází. Na turnajích se v dvouhrách loučí většinou již po prvních kolech

Anastasia Zarycká

Její jméno širší tenisové veřejnosti asi tolik neřekne. Do vyšších pater světového žebříčku se však po vzoru Marie Bouzkové pomalu ale zato pravidelně posouvá jednadvacetiletá Anastasia Zarycká.

Mladé tenistce patří zatím 212. příčka, podle řady odborníků však má na mety mnohem vyšší, což by se mělo v krátké budoucnosti ukázat. Zarycká si zahrála juniorské grandslamové deblové finále na Australian Open před třemi lety, v dospělé kategorii zatím vyhrála čtyři turnaje ITF ve dvouhře a devět ve čtyřhře.

A její kořeny? Podobně jako u Siniakové i otec Zarycké pochází z východu, tentokrát z Ukrajiny, samotná tenistka se ale narodila v Praze. Ještě v roce 2016 reprezentovala domovinu svého otce, teď již více než dva roky bojuje za svou novou vlast.

Anastasia Zarycká

Anastasia Detiucová

A je tu další talent českého tenisu a znovu Anastasia. Dvacetiletá Detiucová si razí cestu žebříčkem ve stylu rozjeté lokomotivy. Ještě před dvěma lety byla hráčkou osmé stovky, letos její jméno najdeme už na 407. příčce. A s tím se tenistka, které ještě nedávno reprezentovala Moldávii, rozhodně nehodlá spokojit.

Od února loňského roku se za jménem Detiucové objevuje zkratka CZE a pro českého fanouška je to jenom dobře.

Anastasia Detiucová

Darja Viďmanová

Tohle jméno určitě stojí za zapamatování. Teprve šestnáctiletá Darja Viďmanová je totiž letošní vítězkou Pardubické juniorky, tedy turnaje, který v minulosti ovládly ty největší osobnosti českého tenisu v čele s Martinou Navrátilovou, Petrou Kvitovou či Janou Novotnou.

Darja Viďmanová pochází z Ruska, i ona však nedávno získala české občanství. Narozdíl od Siniakové se vyznačuje klidnou až flegmatickou povahou, což často bývá ve vypjatých zápasech její největší zbraň.

Darja Viďmanová

Jekatěrina Alexandrovová

Je 43. hráčkou světa, trénuje a žije již řadu let v Praze, přesto zatím za jejím jménem budete hledat českou vlaječku marně. Čtyřiadvacetiletá Jekatěrina Alexandrovová stále reprezentuje Rusko, jak to však bude do budoucnosti, není jasné. „České občanství? Přemýšlím o tom velmi vážně, takže uvidíme, jak to dopadne," říkala před časem rodačka z Čeljabinsku.