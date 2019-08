TENIS ONLINE: Plíšková drtí Číňanku, má další šanci zaútočit na post jedničky

Karolína Plíšková měla v prvním kole volný los, to její soupeřka, které patří 52. pozice na žebříčku, si musela na úvod poradit s olympijskou šampionkou z Ria Portoričankou Monicou Puigovou, kterou porazila v dramatickém zápase 3:6, 7:5, 6:3. S českou jedničkou se na okruhu ještě nepotkala.

Karolína Plíšková má stejně jako v Torontu možnost zaútočit na pozici světové jedničky. Na Rogers Cupu jí k tomu chyběla jediná výhra, když ve čtvrtfinále podlehla pozdější vítězce domácí Biance Andreescuové.

Aby lounská rodačka sesadila z trůnu Naomi Ósakaovou, musí postoupit minimálně do semifinále. Pokud však Japonka projde do třetího kola či čtvrtfinále, musí Plíšková dojít až do boje o titul, v případě semifinálové účasti Ósakaové by pak musela celý turnaj vyhrát.

Ósakaová měla také v prvním kole volný los, ve druhém změří síly s Běloruskou Sasnovičovou.