Mám strach. Tohle jsem ještě nezažila, přiznává světová jednička

V pondělí se mohla radovat z návratu na pozici světové jedničky, ale krátce před US Open už se na ní zase valí chmury. Japonská tenistka Naomi Ósakaová musela kvůli zranění vzdát čtvrtfinále v Cincinnati se Sofií Keninovou za stavu 6:4, 1:6, 2:0 a obává se, zda se dá před obhajobou titulu na posledním grandslamu sezony zdravotně do pořádku.

Ósakaová si během utkání nejprve nechala bolavé koleno ošetřit a zkusila v zápase pokračovat. Ale brzy zjistila, že nemůže dál. Podle svých slov takovou bolest ještě nezažila.

„Moje tolerance vůči bolesti je opravdu vysoká. Obvykle tak hraju s potížemi, s nimiž bych asi neměla. Teď ale opravdu nevím, co se s mojí nohou děje," vysvětlovala reportérům na turnaji.

„Nejprve jsem se ptala fyzioterapeuta, jestli je bezpečné, abych hrála dál. Nesnáším totiž, když musím zápas skrečovat. Cítila jsem, že jsme hrály parádní utkání. Není ani vůči soupeřce fér to vzdát. Chtěla jsem dohrát set, ale bylo jasné, že to nepůjde," smutnila Japonka.

Tu mrzí náhlé zdravotní problémy o to víc, že cítila nárůst formy.

„Je to k naštvání, obzvláště před US Open jsem se chtěla za každou cenu vyhnout zranění. Ona (Keninová) hrála dobře, takže porážka mě tolik nebolí jako fakt, že jsem se zranila."

US Open, kde loňským triumfem šokovala svět, totiž začíná už za deset dní.

„Loni jsem US Open vyhrála a teď budu ráda, když se budu moct zúčastnit. Vůbec nepřemýšlím o tom, jestli titul obhájím. Chci ale dostat šanci se o to porvat. Mám trochu strach. Cítím, že existuje tak jednoprocentní šance, že nakonec nebudu hrát. A i to mě zneklidňuje. Nakonec ale asi budu hrát, i když mi to doktor zakáže," dodala.

Ósakaovou může z trůnu už po turnaji v Cincinnati znovu sesadit ze světového trůnu Australanka Ashleigh Bartyová, pokud postoupí do finále. O šanci na návrat na první příčku přišla v pátek večer čtvrtfinálovou porážkou od Světlany Kuzněcovové Karolína Plíšková.