Paráda! Berdych se vrátil na kurty a už zase vítězí. Medveděv slaví v Cincinnati

Třiatřicetiletý Berdych dostal ve Winston-Salemu divokou kartu a absolvuje turnaj, který je generálkou na US Open. Poslední letošní grandslam začne o týden později. Vítěz třinácti podniků na okruhu ATP zvítězil v úvodním kole nad Italem Andreasem Seppim.

Za třiadvacet minut získal první set 6:1. Druhou sadu však vyhrál italský sok poměrem 6:3. V závěrečném dějství měl ale opět navrch český tenista. Vedl 3:0 a náskok již nepustil. Po hodině a 45 minutách pak mohl slavit postup do 2. kola. Se Seppim Berdych neprohrál už jedenáct let.

Ve Winston-Salemu v Severní Karolíně startoval Berdych pouze jednou před sedmi lety a tehdy prošel do finále.

Budoucnost českého tenisty halila nejistota, zdravotní trable je opakovaně brzdily a tenista nevylučoval ani možný konec kariéry. Kvůli bolavým zádům předčasně ukončil poslední dvě sezony a letos od března absolvoval jediný zápas ve Wimbledonu. Proti Američanovi Tayloru Fritzovi však neuhrál ani set. Dlouholetý člen elitní desítky světového žebříčku je ale nyní zpátky a ukázal, že pořád umí vítězit.

První triumf Medveděva

Ruský tenista Daniil Medveděv porazil ve finále v Cincinnati Belgičana Davida Goffina 7:6, 6:4 a získal první titul z turnaje série Masters. Korunoval tak úspěšný srpen, během něhož postoupil na třech turnajích za sebou do finále. Zatímco ve Washingtonu a v Montrealu poslední krok nezvládl, tentokrát už svou sbírku o pátou trofej rozšířil.

"Konečně se zúročila dřina, kterou do toho dávám. Nebylo by dobré prohrát tři finále v řadě, takže jsem šťastný," řekl v rozhovoru na kurtu. "V gamu na 5:3 už jsem měl křeče, poprvé za ty tři týdny. Pak jsem ale dal čtyři podání, která nezreturnoval, to bylo neuvěřitelné," popsal závěr zápasu.

Třiadvacetiletý Medveděv, který v semifinále vyřadil obhájce titulu Novaka Djokoviče, letos vévodí ATP Tour s 44 výhrami. O tři méně jich v sezoně nasbíral Španěl Rafael Nadal, který nastupující ruskou hvězdu porazil v předchozím finále v Montrealu. Ve Washingtonu Medveděv prohrál duel o titul s Australanem Nickem Kyrgiosem.