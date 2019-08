Srb Tipsarevič ukončí po sezoně tenisovou kariéru

"Bylo to úžasných 16 let. Po velkém sebezpytování a přemýšlení o tom, co je pro mne v této fázi života důležité a co mi dělá radost, jsem se rozhodl odejít z profesionálního tenisu," napsal Tipsarevič na Instagramu.

Na okruhu ATP se Tipsarevič pohyboval od roku 2002. Nejúspěšnější byl pro něho rok 2011, kdy získal dva tituly a debutoval na Turnaji mistrů. O rok později na start mezi elitou v Londýně navázal a připsal si žebříčkové maximum. Jeho kariéru ale poznamenala i řada zdravotních problémů a sedm operací.

Letos ho ještě čeká start na US Open, poté chce odehrát ještě několik turnajů a kariéru uzavře na finálovém turnaji Davis Cupu v Madridu.