Divoký los US Open! Plíšková, Kvitová i Berdych neznají jména soupeřů, Serena vyzve hvězdu

Poslední grandslamový turnaj sezony - US Open - byl rozlosován. Konkrétní jména protivníků však řada českých tenistů stejně nezná. Karolína Plíšková, Petra Kvitová i Tomáš Berdych se na úvod tenisového US Open utkají se soupeři z kvalifikace. Nejsledovanějším zápasem 1. kola závěrečného grandslamu sezony bude souboj domácí Sereny Williamsové s Ruskou Marií Šarapovovou, o čemž rozhodl los v New Yorku.