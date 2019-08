Z debaklu obavy nemám, říká Muchová před bojem s legendou

I touha zahrát si se Serenou Williamsovou pomohla tenistce Karolíně Muchové zvládnout na US Open druhé kolo. V odloženém utkání zdolala po boji Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a v pátek se pokusí slavnou Američanku v boji o osmifinále ve Flushing Meadows zaskočit.

Karolína Muchová během utkání druhého kola US Open.

Loni na US Open Muchová prorazila do tenisového světa výhrou nad Španělkou Garbiňe Muguruzaovou. Letos na Wimbledonu se po výhře nad světovou trojkou Karolínou Plíškovou dostala do čtvrtfinále. Nyní ji čeká největší výzva.

"Je to asi legenda, nejvíc v ženském tenisu. Hrát proti Sereně v Americe, to je asi nejvíc, co jde v tenise. Už se nemůžu dočkat," řekla Muchová o souboji s třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězkou, která šestkrát slavila titul právě v New Yorku. "Z debaklu obavy nemám, půjdu na kurt vyhrát," uvedla.

Vítězné gesto Karolíny Muchové během druhého kola US Open.

Kevin Hagen, ČTK/AP

Serena Williamsová má s českými soupeřkami vysoce pozitivní bilanci 50:5. Naposledy ji porazila Karolína Plíšková letos na Australian Open, ve Wimbledonu ale Američanka zastavila jízdu Barbory Strýcové a v Torontu zase Marie Bouzkové.

Williamsová odehrála druhé kolo už ve středu večer a ještě nevěděla, s kým bude hrát. O Muchové proto mluvila jen obecně. "Hrála dobře ve Wimbledonu. Podívám se trochu na její zápas, to bude příjemná práce," řekla Williamsová.

Serena Williamsová se představila v overalu.

Twitter

I Muchová plánovala, že se podívá na zápas favoritky, kterou v druhém kole potrápila mladá Američanka Caty McNallyová. Jasné je, že musí počítat s agresivním tenisem a nebude mít moc času na rozehrávání výměn. "Protože ona do toho hodně půjde. Vůbec ale netuším, co na mě poletí na kurtu. Serena asi bude vyšší level," řekla Češka.

Pravděpodobně nastoupí na největším dvorci ve Flushing Meadows. Na kurtu Arthura Ashe ještě nikdy nehrála. "Loni jsem se tam byla podívat a říkala si, že bych tam ani nevlezla, jak je to velké. Nemyslím si, že to bude úplně lehké. Bude to hodně silný moment, budu se s tím snažit bojovat," řekla třiadvacetiletá Muchová.

S myšlenkou na možný zápas s mladší ze sester Williamsových hrála i utkání se Sie Šu-wej. "Chtěla jsem si zasloužit tuhle šanci," řekla. Během zápasu se párkrát z kurtu číslo čtyři podívala, jak se nad ní tyčí majestátní centrkurt. "A říkala jsem si, že bych tam chtěla hrát. To mi možná i trošku pomohlo," připustila s úsměvem.

Karolína Muchová během utkání druhého kola US Open.

Kevin Hagen, ČTK/AP

Na jednu stranu se na Williamsovou těší, na druhou by na osmou nasazenou hráčku raději narazila později. "Mohla jsem mít los možná lepší, mít jiné holky než jít na Serenu," řekla Muchová, která třetím kolem obhájila loňský výkon z US Open. "To mě těší a teď se připravím a budu se snažit dostat ještě dál," dodala.