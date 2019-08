Těžká šichta! Plíšková vydřela postup do osmifinále US Open. Muchová jde na hvězdnou Serenu

Byla to veliká dřina, ale vyšlo to. Karolína Plíšková si ve třetím kole US Open poradila s Tunisankou Ons Džabúrovou 6:1, 4:6, 6:4 a zajistila si postup do osmifinále. V něm se utká s vítězkou zápasu mezi Britkou Johannou Kontaovou a Číňankou Šuaj Čang. Od zhruba 20:00 nastoupí ke svému duelu Karolína Muchová, kterou čeká bitva s hvězdnou Serenou Williamsovou. Utkání sledujte na Sport.cz online.