Plíšková neprošla do čtvrtfinále, jedničkou nebude. Strýcová se těší na Turnaj mistryň

Marný boj. Čtvrtfinále uniklo, světovou jedničkou v nejbližší době nebude. Karolína Plíšková ve 4. kole US Open podlehla na dvorci Louise Armstronga Britce Johanně Kontaové. První set Plíšková sice vyhrála 7:6, druhý ztratila 3:6 a třetí 5:7. Barbora Strýcová si podruhé v kariéře zahraje ve čtyřhře Turnaj mistryň. Na vrchol sezony se kvalifikovaly se Sie Šu-wej jako první pár. V čínském Šen-čenu se Masters uskuteční od 27. října do 3. listopadu.

Turnajová trojka s obvázaným levým stehenním svalem marně bojovala se soupeřkou dvě hodiny a 19 minut.

K návratu do čela žebříčku po dvou letech potřebovala sedmadvacetiletá Plíšková, finalistka newyorského turnaje z roku 2016, postoupit do semifinále. Pro české hráčky skončilo US Open ve dvouhře v osmifinále poprvé po pěti letech.

Karolína Plíšková při utkání s Britkou Johannou Kontaovou. Gesto radosti. Ale výhry se česká tenistka nedočkala.

Kevin Hagen, ČTK/AP

"V určitých momentech hrála (Kontaová) extrémně dobře, takhle proti mě nikdy nehrála. Šla na riziko a kazila míň než jindy. Ale šlo to vyhrát. Měla jsem šance, ale nevyužila je," řekla Plíšková. Nenavázala tak na předešlé tři roky, kdy se v New Yorku dostala minimálně do čtvrtfinále. "Bylo by hezký si to zopakovat, ale bohužel. Zápasy jsem nehrála nejlépe. Určitě tenhle turnaj není můj highlight sezony."

Plíšková už v koncovce třetího kola některé míče do forhendu nedobíhala, ale říkala, že šetřila energii. Proti Kontaové nastoupila s obvázaným stehenním svalem a na úvod přišla čistou hrou o podání. První sadu ale vydřela.

Prohrávala sice 0:2, pak odvrátila dalších devět brejkbolů, ale za stavu 4:5 zariskovala na returnu a srovnala na 5:5. Ve zkrácené hře měla pevnější i přesnější ruku, Kontaové povolila pouze jediný bod a za skoro hodinu úvodní dějství získala.

Ve druhém setu dvakrát neudržela brejk a od stavu 3:1 prohrála pět her v řadě. V rozhodujícím setu podávaly obě hráčky výborně. Až za stavu 5:5 chybovala Plíšková a popáté v utkání o servis přišla. Vzápětí ještě měla brejkbol a mohla si vynutit tie-break, ale Britka zahrála výborně a při druhém mečbolu zápas ukončila.

Světovou jedničkou po závěrečném grandslamu sezony zůstane v případě obhajoby titulu Japonka Naomi Ósakaová, kterou osmifinále čeká v pondělí. Jinak se na první místo vrátí Ashleigh Bartyová, která stejně jako Plíšková dnes vypadla v osmifinále. Australanku překvapivě vyřadila Číňanka Wang Čchiang po setech 6:2 a 6:4.

Strýcová si zahraje v Šen-Čenu

Loni prožila Strýcová premiéru na Turnaji mistryň ve dvojici s Andreou Sestini Hlaváčkovou a v Singapuru vypadly v semifinále. Od letošního února hraje Strýcová se Sie Šu-wej, zatímco Hlaváčková je od srpna matkou dcery Isabelly.

A česko-tchajwanské dvojici se daří. Vyhrála turnaje v Dubaji, Madridu, Birminghamu a získala grandslamový titul ve Wimbledonu, od něhož je Strýcová světovou deblovou jedničkou. Na probíhajícím US Open zatím se Sie Šu-wej postoupily do třetího kola.

Barbora Strýcová prohrála v prvním kole s Kasatkinovou

Aaron Doster, Reuters

"Je skvělé být jedním z nejlepších párů světa, už se nemůžeme dočkat," uvedla Strýcová v tiskové zprávě WTA. "Jsme nadšené, že se spolu poprvé podíváme na finále sezony a završíme tam skvělý rok," dodala Sie Šu-wej, která bude na Turnaji mistryň potřetí a v roce 2013 slavila triumf s Číňankou Pcheng Šuaj.

Strýcová a Sie Šu-wej jsou prvním z osmi párů, které se na Turnaj mistryň ve čtyřhře kvalifikují. Z Češek mají šanci se do Šen-čenu dostat i Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou a Květa Peschkeová hrající s Američankou českého původu Nicole Melicharovou.