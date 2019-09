Plíšková na velkou rybu stále čeká. US Open už mě nezajímá, napsala pro BBC

Česká tenistka Karolína Plíšková patřila k velkým favoritkám probíhajícího US Open, kde se však poroučela po porážce od Britky Johanny Kontaové už v osmifinále. Tím také skončila její role sloupkařky pro stránky britské stanice BBC. S ní se rozloučila komentářem k nedělní porážce, ale také o plánech na nadcházející dny.

„Porážka od Johanny byla pro mě zklamáním, ale neberu to tak, že jsem promarnila další zlatou příležitost na zisk svého prvního grandslamu. Hrála jsem se soupeřkou, která byla čtvrtá na světě, byl to tedy velmi těžký zápas a ona hrála navíc nejlépe, co jsem ji kdy viděla," vracela se k vyřazení.

Navíc připomněla, že i kdyby vyrovnané drama s Britkou vyhrála, čekal by ji další náročný boj s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a v semifinále pak možná Serena Williamsová, takže cesta do finále by byla nejspíš mimořádně obtížná.

Své vystoupení na posledním grandslamu sezony označila za průměr: „Nebyl to krach, ani nic super. Umím hrát mnohem lépe."

Soupeřka ji zaskočila tím, že se od posledního vzájemného duelu výrazně zlepšila. „Johannu jsem předtím porazila na tour v šesti ze sedmi zápasů. Teď byla ale mnohem agresivnější. Říkala, že se od porážky se mnou v Římě zlepšila. A podle mě byla teď padesátkrát lepší než tehdy," srovnávala rodačka z Loun.

Jediné pozitivum v dřívějším vyřazení z turnaje v New Yorku vidí v tom, že bude mít čas na odpočinek a své blízké. „Na zbytek US Open už se dívat nebudu, kvůli časovému posunu. Letím hned zpátky do Prahy a na turnaji není nikdo, kvůli němuž bych zůstávala dlouho vzhůru a dívala se," přiznala.

Těší se hlavně na čas strávený se šestiletou sestrou, kterou čekají první dny ve škole.

„Taky budu spát, nakupovat a dělat další normální věci. Ale pochybuji, že budu mít čas na rybaření - jeden ze svých největších koníčků," posteskla si.

„V Česku nemáme moře, takže chytám na řekách. O vodách tady vím víc, i když jsem se třeba potápěla na Seychellech nebo v Miami. U nás jsem ale nikdy žádnou velkou rybu nechytla," mrzí Plíškovovou, která zároveň uvedla, že by se po konci kariéry chtěla věnovat rybaření mnohem víc.