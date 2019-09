Strýcová na US Open končí. Přijde o pozici světové jedničky?

"Soupeřky nás úplně přehrály. Když to sedne Ostapenkové, tak to střílí z jakéhokoliv úhlu kurtu. Zkoušely jsme tentokrát všechno, jenže ona prakticky všechno vracela a zabíjela. I proto jsme se do zápasu nemohly dostat," hodnotila Strýcová, kterou Ostapenková nastřelila smečí do zad stejně jako forhendem Sie Šu-wej.

Tchajwanka navíc hrála od druhé hry s nataženým tříslem, kvůli kterému se nechala ošetřovat. "Pro jistotu si to nechala ovázat, aby jí to víc nebolelo. Během zápasu si už ani nestěžovala a neovlivnilo nás to," řekla Češka.

Sesadí ji Mladenovicová s Babosovou?

V Paříži i v New Yorku podlehly Kičenokové a Ostapenkové ve stejné fázi. "Tentokrát jsme to odehrály o trochu lépe. Ony ale obecně nejsou pár, proti kterým hráváme rády, protože se proti nim nikdy nedostaneme do rytmu," řekla Strýcová.

Od triumfu v londýnském All England Clubu je Strýcová deblovou jedničkou. "Lidi si to uvědomují, někdo mi i pogratuluje. To je moc hezké. Soupeřky proti mně ale chtějí předvést svůj nejlepší výkon, protože přede mnou už nikdo lepší není," prohlásila třiatřicetiletá hráčka, jež může po US Open o první místo přijít.

Dostat se před ní můžou Francouzka Kristina Mladenovicová s Maďarkou Tímeou Babosovou, k tomu ale potřebují závěrečný grandslam sezony poprvé vyhrát. Strýcová se Sie Šu-wej si jako první pár sezony zajistily start na Turnaji mistryň. Účast v Šen-čenu měly jistou už před zápasem třetího kola.