Postupem do semifinále si zajistil i účast na Turnaji mistrů. Úžasné, radoval se tenisový provokatér

Někdo mu fandí, někdo ho nesnáší kvůli jeho chování. Ruský talent si tím ale hlavu neláme, a i přes velkou únavu válí na US Open dál. Daniil Medveděv si ve čtvrtfinále turnaje poradil se Stanislasem Wawrinkou a po setech 7:6, 6:3, 3:6 a 6:1 mohl slavit postup mezi nejlepší čtyři, čímž si zajistil i účast na prestižním Turnaji mistrů.

„Je to úžasné,“ rozplýval se Medveděv poté, co bylo potvrzeno, že si díky svým letošním skvělým výkonům zajistil účast na Turnaji mistrů. „Dokazuje to, jak skvělý rok zažívám. Ukazuje se, že se má práce vyplácí. Nechci se s tím ale spokojit. Doufám, že tam budu jedním z favoritů,“ hlásil odhodlaně na webu ATP Medveděv, který letos ovládl dva turnaje a na dalších čtyřech si zahrál finále.

Teď ruský tenista válí na US Open. Poprvé v kariéře postoupil na grandslamu mezi nejlepší čtyři. „V úvodním setu jsem si myslel, že kvůli bolestem utkání nedohraju. Vzal jsem si prášek, ale ve čtvrtém setu jsem to už zase cítil,“ vyprávěl o potížích Rus.

Třiadvacetiletý tenista na US Open neohromuje jen svými výkony, ale do podvědomí se dostává i kvůli svému chování. Velice často totiž provokuje fanoušky. Ti na něj pak bučí. Za své drzé jednání na kurtu a vulgarity si během turnaje už vysloužil pokutu devatenáct tisíc dolarů (téměř půl milionu korun).

„To, co jsem tady udělal, nebylo správné. Snažím se ale být sám sebou. Těm, co mě nemají rádi, se omlouvám a těm, co mě podporují, děkuji,“ dodal pátý hráč světa, který je po vypadnutí Djokoviče a Federera rázem považován za velkého favorita turnaje. K zisku titulu mu chybí ještě dvě utkání. Aby se k němu zase o krok přiblížil, musí nyní porazit další překvapení turnaje Grigora Dimitrova.