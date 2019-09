Federer o budoucnosti: Můžu hrát i ve čtyřiceti. A jestli vyhraju grandslam? Nemám křišťálovou kouli!

V lednu loňského roku se Roger Federer naposledy radoval z grandslamového titulu, když ovládl Australian Open. Na následujících sedmi měl smůlu. Letos ve Wimbledonu byl velmi zblízko, když měl proti Novaku Djokovičovi dva mečboly k tomu, aby se mohl radovat z 21. vavřínu.

Na probíhajícím US Open ho pro změnu zastavil ve čtvrtfinále obrozený Bulhar Grigor Dimitrov. Že by to však přimělo tenisovou ikonu uvažovat o odchodu do tenisového důchodu, tak to ani náhodou.

Roger Federer si zajistil podstup do dalšího kola

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP

"O konci kariéry neuvažuju, myslím, že vůbec není nereálné, že bych hrál i ve čtyřiceti letech," potěšil fanoušky Švýcar poté, kdy v osmifinále přenechal pouhé čtyři gamy Davidu Goffinovi.

„Ještě před několika lety bych takovou myšlenku považoval za naprosto nereálnou. Ale když se cítíte zdravý a plný sil, není žádný důvod to balit," dodal basilejský rodák.

Sezona pro Federera nekončí

Shodou okolností se Federer v boji o semifinále potýkal kromě s výborně hrajícím Dimitrovem i s bolavými zády, kvůli kterým si vyžádal lékařské ošetření. „Ten zápas nebyl o mých zádech, ale o Grigorovi, hrál totiž skvěle," nehledal výmluvy pětinásobný vítěz US Open.

Švýcar Roger Federer při utkání s Danielem Evansem.

Danielle Parhizkaran, Reuters

A zdaleka nehodlá balit ani letošní sezonu. Fanoušci se na něj mohou těšit jako každý rok na domácím klání v Ženevě, chybět nebude ani na "svém" Laver Cupu v Chicagu.

Hlavní cíle však zůstávají stejné - grandslamy. „Jestli se mi však podaří ještě nějaký vyhrát, to vážně nevím, nemám křišťálovou kouli. Do tenisu mám však stále velkou chuť, nekončím," uzavírá tenisový génius.