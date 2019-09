Rozjetý Rosol běsnil: Ten sběrač se pohnul, tady nemá cenu hrát! Rozhodčímu odmítl podat ruku

Jeho cíl se pomalu rozplývá. Lukáš Rosol před časem vyslovil přání, že by se chtěl vrátit mezi nejlepší stovku hráčů planety. V současné době mu však žebříček přisuzuje až 152. příčku. Naposledy se čtyřiatřicetiletý brněnský rodák pakoval v semifinále challengeru v Cassis po jasné porážce s Dudim Selou 3:6, 2:6. Utkání však rozhodně v klidném duchu neprobíhalo...

Lukáš Rosol do finále nepostoupil (archivní foto)

Mají prakticky stejný osud. Lukáš Rosol byl 26. hráčem světa, Dudimu Selovi patřila 29. příčka. Oběma je 34 let, český tenista je v současné době na 152. místě, Izraelec o čtrnáct níže. A jejich kariéry se pomalu chýlí ke konci.

Oba dva veteráni tenisových kurtů změřili síly v semifinále turnaje v Cassis ve Francii a z vítězství se radoval 175 centimetrů vysoký Sela.

Izraelský tenista udával kurz zápasu hned od prvních míčů, vzal si hned úvodní servis svého soupeře a šel do vedení 3:0. Oba tenisté si už podání v dalším průběhu hlídali, to však Selovi stačilo k pohodlnému vítězství 6:3.

Ostrá hádka o return

Pořádně dusno začalo být ve druhé sadě. Klíčový okamžik zápasu přišel za stavu 2:2. Sela se propracoval při Rosolově podání k brejbolu a následující míč zahrál až k základní lajně svého soupeře. Český tenista v těžké pozici vrátil míč jen za postranní čáru.

Čárový sudí však v době, kdy Rosol odvracel míč, označil Dudův return jako aut, hlavní rozhodčí však jeho verdikt opravil na dobrý míč. V ten moment šel Izraelec do vedení 3:2, navíc s výhodou servisu v zádech.

Lukáš Rosol během rozhodující dvouhry baráže Davis Cupu v Nizozemsku.

© Česká sportovní / Pavel Lebeda

To však bylo na českého daviscupového reprezentanta moc. "Co to má znamenat? S tím přece nejde nic dělat. Vůbec nic, nemyslíš? Jsem připravený skončit, nemá cenu hrát," říkal podle serveru tenisovysvet.cz směrem k hlavnímu rozhodčímu český tenista.

U sudího však pochopení nenašel. "Míček byl jasně v kurtu. Lukáši, je mi jasný, že jsi frustrovaný a že je to těžké. Ale tak to bylo," snažil se klidnit rozjetého Čecha rozhodčí.

Ostudný konec

Tím však celý výstup brněnského rodáka neskončil. V následujícím gamu se podle Rosolova mínění během výměny pohnul jeden ze sběračů, což Rosola rozhodilo tak, že přestal hrát a na rušivý pohyb hocha upozornil.

Znovu bez úspěchu. "Lukáši, nemůžeš přece ukončit výměnu, pokud já nerozhodnu. To jsou pravidla. Já jsem neviděl, že by se pohnul," odpálil Rosolovy protesty umpirový rozhodčí.

Lukáš Rosol a za ním daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil během duelu s Nizozemskem.

© Česká sportovní / Pavel Lebeda

Deprimovaný český tenista se již na žádný odpor na kurtu nezmohl, sadu hladce prohrál 2:6 a na finálovou účast mohl zapomenout. Nepovedený výstup dovršil tím, že hlavnímu rozhodčímu odmítl po zápase podat ruku.

Pro úplnost, finálový zápas ovládla jasně domácí hvězda Jo-Wilfried Tsonga, který Rosolova přemožitele zničil za pouhých 44 minut 6:1, 6:0.