Bývalá světová jednička už má zase nového kouče. Dokáže ji vrátit na trůn?

Německá tenistka Angelique Kerberová vypadla na US Open v úvodním kole.

Trojnásobné grandslamové vítězce se od loňského vítězství ve Wimbledonu nedaří. A tak stále hledá toho správného kouče, který by ji pomohl vrátit se zase mezi nejlepší. Angelique Kerberová loni na podzim šokovala, když se rozešla s Wimem Fissettem, který ji v létě dovedl k titulu ve Wimbledonu.

Německé tenistce se totiž poté nepovedlo několik turnajů a trenér dostal padáka. Na Turnaji mistryň si pak vyzkoušela, jaké to je hrát bez kouče a poté, co vypadla hned ve skupině začala hledat novou posilu do týmu. Stal se jí Rainer Schüttler, bývalá světová pětka. Avšak ani pod jeho vedením se Kerberová nedokázala zvednout.

Sice si letos zahrála dvakrát finále, na jaře v Indian Wells nestačila na Biancu Andreescuovou a v červnu ji v Eastbourne porazila Karolína Plíšková, avšak ve Wimbledonu, kde obhajovala titul, vypadla už ve druhém kole a opět to odnesl trenér. Jednatřicetiletá hráčka krátce po něm se Schüttlerem ukončila spolupráci.

Do Spojených států amerických na betonovou část sezony odjížděla opět bez kouče. V Torontu, v Cincinnati ani na US Open nedokázala přejít přes úvodní kolo, a tak zase začala s hledáním. Po zbytek sezony ji bude podle německého tisku na turnajích doprovázet její krajan Dirk Dier, bývalý tenista, který je asistentem kapitána německého fedcupového týmu.

Kerberová je s ním už nyní na asijských turnajích a v úterý je čeká premiéra. V čínském Čeng-čou se v úvodním kole světová patnáctka střetne s Američankou Alison Riskeovou, které v žebříčku patří čtyřiatřicátá pozice. Hráčky se spolu doposud střetly čtyřikrát, z toho třikrát se z vítězství radovala Kerberová.