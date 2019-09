Podivná válka o Nadala. Významné španělské deníky jeho triumf na US Open ignorovaly!

Byl to parádní zápas, který se zapsal do historie US Open. Rafael Nadal v bitvě o titul srazil po téměř pětihodinové bitvě Rusa Daniila Medveděva (7:5, 6:3, 5:7, 4:6 a 6:4) a popáté ovládl poslední grandslamový turnaj roku.

Reakce španělských médií však byla hodně zvláštní. Zatímco významné sportovní deníky jako Marca a AS oslavily Nadalův triumf s patřičnou grácií na titulní straně, další listy Mundo Deportivo a Sport jeho úspěch na předních stránkách ignorovaly a raději se zaměřily na počínání španělských basketbalistů na světovém šampionátu.

Rafael Nadal, nový šampion US Open s trofejí.

Charles Krupa, ČTK/AP

Rozhoduje fotbal

Důvod? Do velké míry politika ale především fotbal. Zatímco Marca a AS jou úzce spjaty s Realem Madrid, Mundo Deportivo a Sport jednoznačně preferují katalánskou Barcelonu.

A legendární Rafael Nadal je nejen oddaným fanouškem Bílého baletu, ale i velkým kandidátem na to, aby se v budoucnu stal i jeho prezidentem, což nedávno připustil i současný šéf Realu Florentino Pérez.

A potvrdil to i samotný tenista. "Ano, je to pravda. Mluvili jsme o tom a rád bych si v budoucnu takovou roli zkusil. Klub má ale v tuto chvíli skvělého prezidenta, je úspěšný a není to tedy otázka pro blízkou budoucnost," říkal Rafa.

Novopečeného šampiona Rafaela Nadala přemohly po vítězné finálové bitvě slzy.

Charles Krupa, ČTK/AP

Ocenění od fotbalistů?

Nadal by na prezidenta klubu mohl kandidovat až dvacet let poté, kdy získal čestné členství v klubu, což se stalo v roce 2011. Devatenáctinásobný grandslamový šampion by se tedy mohl do vedení klubu postavit v roce v roce 2031.

Nad úspěchem španělského terminátora také hvězdy Realu patřičně jásaly. "Legenda, která nezná limity. Gratulujeme k dalšímu velkému triumfu. Real Madrid je velmi hrdý na to, že Rafa Nadal je čestný člen našeho klubu," píše se na oficiálním účtu Realu.

Na účtu katalánské Barcelony byste podobné blahopřání hledali marně...