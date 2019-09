Slovenská hvězda v krizi. Ukončila sezonu, nad její kariérou visí otazník

Od French Open nehraje a v letošní sezoně ji už na kurtech neuvidíme. Možná už ani v těch následujících. Dominika Cibulková oznámila, že kvůli problémům s achillovkou končí sezonu a podle slovenských médií zatím není rozhodnutá, jak to s její kariérou bude dál. „Zatím nad tím nepřemýšlím,“ říká úspěšná tenistka.

Letošní sezona Dominice Cibulkové nevyšla. Odehrála jen několik turnajů a nedostala se dál než do druhého kola. Navíc po vypadnutí na French Open v úvodním kole si obnovila zranění achillovky. Nemohla tak odcestovat do Wimbledonu a nezúčastnila se ani US Open. Nyní slovenská tenistka oznámila, že končí sezonu.

„Momentálně se léčím a dávám dohromady,“ uvedla Cibulková na webu sport.sme.sk. „Tento rok jsem definitivně ukončila sezonu,“ dodala s tím, že zda bude hrát příští rok, ještě neví. „Užívám si volno, uvidíme, co bude, záleží také na mé achillovce. Zatím nad tím nepřemýšlím. Všechno je zatím otevřené,“ prohlásila tenistka, která se na jaře rozloučila s reprezentační kariérou.

„Tenis mi trochu chybí. Tedy nechybí mi ty několikahodinové tréninky či cestování, ale myslím, že každému sportovci chybí vítězství. Čtrnáct let soutěžím a potřebovala jsem oddych,“ vysvětlovala hráčka, která spadla v žebříčku na šestadevadesátou pozici. Rozhodně se však nenudí.

Své fanoušky zásobuje fotografiemi v plavkách od moře, dopsala knihu a věnuje se spolupráci s nejlepší slovenskou tenisovou akademií. „Stále mám co dělat. Získávám nové zkušenosti, věnuji se novým věcem,“ vyprávěla vítězka Turnaje mistryň. Jak to s její kariérou bude dál se možná dozvíme už v listopadu u příležitosti, kdy vyjde její autobiografie. „Dozvíte se v ní mnoho zajímavostí, je myslím hodně osobní,“ láká na její přečtení bývalá světová čtyřka.