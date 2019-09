Trápení tenisové královny. Serena opouští své dítě, cítí vinu a to ji ničí, říká kouč Williamsové

V září roku 2017 se Serena Williamsová dočkala svého největšího vítězství, když na svět přivedla svého prvního potomka - dceru Alexis Olympii. K absolutní spokojenosti jí nejspíš v současné době chybí již jen jediné. Vyhrát svůj vysněný 24. grandslamový titul, kterým by vyrovnala absolutní rekord Margaret Courtové. A to se zatím nedaří. Podle jejího kouče Patricka Mouratogloua to má své důvody, které lze hledat mimo tenisové kurty.

Nikdy nebyla šťastnější. Když Serena Williamsová přivedla 1. září roku 2017 na svět dceru Alexis Olympii, zažívala chvíle nepopsatelného štěstí. O to víc, že porod malé slečny rozhodně nebyl bezproblémový. Tenis šel v tu chvíli na vedlejší kolej.

Na kurty se však brzy osmatřicetiletá tenistka vrátila hned v následujícím roce. A s jediným cílem. Dorovnat a později překonat rekordní výkon Australanky Margaret Courtové v počtu vyhraných grandslamových titulů. Těch má Serena na svém kontě třiadvacet.

Od svého návratu ho měla americká legenda nadosah čtyřikrát, když ji od triumfu dělil jediný vyhraný zápas. Ani jednou však neuspěla. V klíčových bitvách selhala, navíc proti svým soupeřkám neuhrála ani set a o splnění svého snu tak bude muset usilovat i v sezoně 2020.

Tenis už není priorita

Její kouč Patrick Mouratoglou se v nedávném rozhovoru pro americká média rozpovídal o tom, co jeho svěřenkyni nejvíce trápí. "První měsíce po porodu byly pro Serenu velmi složité. Ale tak to musí být pro všechny matky. Když se vracela na kurty, cítila vinu. Vinu, že opouští své dítě v době, kdy ji nejvíce potřebuje. V době, kdy je slabé a bezbranné. Jako ostatní ženy věděla, že by měla být u něj, chránit ho a pečovat o něj," popisuje devětačtyřicetiletý trenér.

Serena Williamsová během finále US Open.

Robert Deutsch, Reuters

"Pokud se však chtěla vrátit na kurty, musela začít trénovat. Odchody od dítěte jí ale ničily, hrozně ji to zraňovalo. Tenis byl do narození dcery pro Serenu absolutní priorita a to se změnilo," pokračuje.

„Do té doby chtěla být nejlepší na světě, vyhrávat grandslamy a to se prostě změnilo. Rozumím tomu, proč to tak je, chápu to. Na druhou stranu, teď už je to lepší, Alexis Olympia už je starší a to je jednodušší i pro Serenu. Necítí se už tak provinile, když odchází na tréninky či jde hrát turnaje. To určitě pomůže," neztrácí optimismus Mouratoglou.